Garmin zeigt neue Forerunner-Modelle

Garmin bringt neue Modelle seiner Forerunner-Sportuhren auf den Markt. Die neuen Uhren erscheinen alle im Mai, den genauen Termin nennt Garmin noch nicht. Die günstigsten Modelle heißen Forerunner 45/45S und kosten 200 Euro. Das wasserdichte Gehäuse Im Vergleich zur Vorgängergeneration 35 ein rundes Gehäuse. Die "S"-Variante hat einen etwas kleineren Körper, technisch unterscheiden sich die beiden Modelle nicht. Die Forerunner 45 hat GPS und einen Herzschlag-Monitor.

Songs auf der Garmin-Uhr speichern

Die Forerunner 245 kostet in der Basisversion 300 Euro. Sie beherrscht alles, was die günstigere 45 kann, liefert aber weitere Trainingsmodi. Die Sportuhr kann nun außerdem den Menstruationszyklus tracken und sendet bei Unfällen automatisch eine Nachricht an Notfallkontakte. Für 50 Euro mehr bekommt man das Upgrade auf die Forerunner 245 M, die auch bis zu 500 gespeicherte Musiktitel abspielen kann. Garmin unterstützt außerdem Streaming-Dienste wie Spotify und Deezer.

Das teuerste neue Garmin-Modell heißt Forerunner 945. Für 600 Euro bekommt man alle Features der günstigeren Uhren mit einigen Zusatzfunktionen. Statt 500 kann man auf der 945 zum Beispiel 1000 Songs abspeichern. Mit der Garmin Forerunner 945 kann man außerdem per NFC und Garmin Pay bezahlen. Neben GPS hat die 945 auch GLONASS und Galileo sowie eine vorinstallierte TopoActive Europa-Karte an Bord. Außerdem ist der Akku stärker, im Smartwatch-Modus soll die Uhr zwei Wochen durchhalten. (dahe)