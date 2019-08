Gegen Desinformation: YouTube kennzeichnet staatlich mitfinanzierte Videos

YouTube hat in zehn Regionen, darunter auch Deutschland, damit begonnen, Videos mit Kennzeichnungen zu versehen, die von Medien hochgeladen wurden, die von staatlichen Regierungen oder der öffentlichen Hand mitfinanziert werden. Dadurch sollen YouTube-Nutzer besser einordnen können, ob mit diesen Videos möglicherweise die öffentliche Meinung einseitig staatlich beeinflusst werden soll.

Wie das US-Nachrichtenportal TechCrunch berichtet, soll diese Maßnahme getroffen worden sein, nachdem YouTube im August 210 YouTube-Accounts abgeschaltet hatte. Die Accounts sollen von der chinesischen Regierung gezielt dazu benutzt sein sollen, um Zwietracht zwischen den Demonstranten in Hong Kong zu sähen, die sich für mehr Demokratie einsetzen.

Die Kennzeichnung ist in den Nutzungsbedingungen von YouTube neu verankert. "Sofern ein Kanal einem Nachrichtenverlag gehört, der von einer Regierung finanziert oder öffentlich finanziert wird, dann wird möglicherweise eine Informationspanel mit Publisher- Informationen auf der Wiedergabeseite der Videos in seinem Kanal angezeigt", zitiert TechCrunch aus den angepassten Nutzungsbedingungen der Regionen, in denen die neue Regelung bereits umgesetzt wird. Bisher sei das in den USA, in UK, Irland, Indien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen und Hong Kong der Fall.

Kennzeichnung für öffentlich-rechtliche Sender in Deutschland

In Deutschland wird beispielsweise unter den Videos im YouTube-Kanal der ARD eingeblendet, dass der Sender "Teil des deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunks" ist. Ähnlich sehen auch die Kennzeichnungen bei staatlich mitfinanzierten Sendern in anderen Ländern aus. YouTube unterscheidet dabei nicht zwischen staatlich (mit)finanzierten Medien, die einer direkten Einflussnahme der Regierung unterstehen und Medien, die inhaltlich unabhängig agieren können.

Auch bei der ARD setzt YouTube eine Kennzeichnung. (Bild: YouTube-Kanal ARD (Screenshot))

Als Quelle für diese Informationen scheint sich YouTube vornehmlich auf die Wikipedia zu berufen, wie eine stichprobenartige Recherche ergab. Die Publisher-Informationen sollen jedoch auch aus anderen unabhängigen Quellen stammen, heißt es von YouTube. YouTube betont, dass die Kennzeichnung kein Kommentar von YouTube zu den Inhalten der Kanal-Betreiber darstelle und die Kennzeichnung auch nicht die Monetarisierung der Videos beeinflusse.