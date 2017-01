(Bild: Chevrolet)

Brennstoffzellen sorgen für Elektromobilität ohne die Suche nach Ladesäulen und langwieriges Aufladen. Das ist offenbar auch für militärische Fahrzeuge vorteilhaft.

Das Gros der Elektroautos zieht die Energie aus Akkus. Fahrzeuge mit Brennstoffzelle findet man – abgesehen von Exoten wie Toyotas Mirai – eher selten. Auf der North American International Auto Show (NAIAS) haben wir einen weiteren Vertreter gesichtet: Chevrolet zeigt den Prototyp eines Brennstoffzellen-Autos auf Basis des Colorado – doch auch er zählt zu den Exoten.

Die Brennstoffzelle des Colorado ZH 2 erzeugt die für den elektrischen Antrieb nötige Energie aus Wasserstoff. Mit 4,2 Kilogramm Wasserstoff (bei 700 Bar) soll der 2,7 Tonnen schwere Geländewagen rund 230 Kilometer weit kommen und Platz für vier Passagiere bieten.

Doch beim Chevrolet ZH 2 geht es absolut nicht um ökologische Ideale: Chevy hat den rund 5,30 Meter langen und in der Breite und Höhe rund zwei Meter messenden ZH 2 für die US-Army entwickelt. Beim Einsatz in Kriegs- und Krisengebieten, sei der geräuschlose Antrieb ein strategischer Vorteil. Zudem erzeugt der ZH 2 keine heißen Abgase, sodass Wärmebildkameras ihn schwieriger erfassen. Ferner lassen sich seine Emissionen sammeln und für die Trinkwasserversorgung nutzen. Zudem soll der ZH 2 Militär-Camps mit 120- und 240-Volt-Netzstrom versorgen können. Die dabei abgegebene Leistung beziffert Chevy mit 24 kW; in der Spitze sollen 50 kW möglich sein.

Bild 1 von 4 Chevrolet ZH2 (4 Bilder) Unter der Haube sitzt ein Elektromotor.