Gematik erteilt Zulassung des Rack-Konnektors von Secunet für Rechenzentren

Die Essener Firma Secunet hat von der Projektgesellschaft Gematik die Zulassung für ihre Konnektor-Variante erhalten, die in Racks von Rechenzentren in Krankenhäusern und Großapotheken eingesetzt werden kann. Im handelsüblichen 19“-Gehäuse sind jeweils zwei Konnektoren und zwei Netzteile verbaut und gestatten den Anschluss von 50 Kartenlesegeräten an die telematische Infrastruktur des Gesundheitswesens. Die Konnektoren werden mit einem Management-System in einer Basic- und Advanced-Version ausgeliefert. Die Advanced-Version gestattet den Einbau mehrerer Konnektoren entsprechend dem Bedarf von großen Krankenhäusern.

Secunet-Konnektor für Rechenzentren

Der Secunet-Konnektor für Rechenzentren im 19“-Rack verfügt über zwei Intel Pentium N4200-Prozessoren, zwei Festplatten mit 16 GB und zwei Arbeitsspeicher mit 8 GB. Auf der Rückseite ist er mit jeweils zwei Gigabit-Anschlüssen für WAN und LAN sowie zwei USB-Anschlüssen zur Wartung ausgestattet. Nach Angaben von Secunet erfüllt der Konnektor die Performance-Vorgaben der Finanzierungvereinbarung der Deutschen Krankenhaus-Gesellschaft. Die Upgrade-fähigen Systeme können zunächst für den Stammdatenabgleich (VSDM) eingesetzt werden. Nach einem Upgrade können sie als vollwertige eHealth-Konnektoren arbeiten.

Voraussetzung für diese Form der Zulassung ist ein erfolgreicher Feldtest nach den Vorgaben der Gematik, wie ihn derzeit die CompuGroup Medical (CGM) mit dem Konnektor KoCoBox MED+ im Münsterland durchführt.

Neben der Rack-Lösung von Secunet gibt es für Rechenzentren in Krankenhäuser noch ein System von Concat, bei dem je nach Bedarf bis zu 16 KoCoBox MED+ in einem Rack sechs 19“-Einheiten hoch verbaut werden können. Nach Auskunft von Concat haben 38 Krankenhäuser dieses System im Einsatz. Auch die Deutsche Telekom hatte ein Angebot für Krankenhäuser, doch dürfte das nach dem Aus für ihre Konnektoren und der Umstellung auf Secunet-Technik durch die Rack-Lösung von Secunet abgelöst werden. (olb)