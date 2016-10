(Bild: dpa, Caroline Seidel)

Cherry gehört künftig zur Genui GmbH. Sie übernimmt vollständig den Hersteller von Eingabegeräten wie Tastaturen und Mäusen von der ZF Friedrichshafen AG.

Künftig gehört der traditionsreiche Tastaturhersteller Cherry zur Genui GmbH. Das hat die Firma selbst gemeinsam mit der ZF Friedrichshafen AG, dem momentanen Eigentümer, bekannt gegeben. Alle Beteiligten sehen so für das Unternehmen und seine 380 Mitarbeiter, davon 280 in Auerbach in der Oberpfalz, die besten Zukunftsaussichten gegeben. Der Wechsel soll noch im November 2016 stattfinden, finanzielle Details haben die Firmen nicht publik gemacht.

Cherry wurde bereits 1953 in den Vereinigten Staaten gegründet, die Produktion in Auerbach in der Oberpfalz startete nach Abstechern ins Fichtelgebirge und nach Bayreuth im Jahr 1973. Konzentrierte sich die Firma anfangs auf die Produktion von Schnappschaltern, kamen ab 1973 Tastaturen hinzu. Die ZF Friedrichshafen AG übernahm Cherry 2008, gliederte den Bereich Computereingabegeräte am 1. Januar 2016 jedoch wieder aus. Er findet nun eine neue Heimat bei der Genui GmbH. (fo)