Geplagte Microsoft-Dienste: Störungen bei OneDrive & Co.

Am Donnerstag konnten weltweit viele Nutzer von Microsofts Cloud-Speicher OneDrive die Webseite zwar erreichen, erhielten aber beim Zugriff auf Dateien die Fehlermeldung, dass etwas nicht geklappt habe. Dem Office.com-Statusportal zufolge war die Störung dreieinhalb Stunden später wieder behoben. Twitter-Meldungen sowie Downdetector.com zufolge dauerte es aber offenbar noch viele weitere Stunden, bis alle Betroffenen wieder problemlos auf ihr OneDrive zugreifen konnten.

Details zum Grund des Ausfalls wurden keine genannt, abgesehen von einem Netzwerkproblem, das einen Zugriff verhindert habe. Microsoft zufolge wurde das Problem durch Umleitung der Benutzerverbindungen wieder behoben.

Weitere Ausfälle

Kunden, die auf Microsofts Cloud-Infrastruktur angewiesen sind, sahen sich in den vergangenen 14 Tagen gleich mehreren Ausfällen gegenüber. Am 16. November kam es zu Anmeldeproblemen bei Outlook.com, so dass über mehrere Stunden kein Mail-Versand möglich war. Am 19. November 2019 folgte eine großflächige Störung der Zweifaktor-Authentifizierung auf Microsoft Azure. Als Folge war der Zugriff auf Microsoft-Dienste wie Office365.com oder ähnliches nicht möglich. Auch bei Microsofts Azure Data Lake Storage hat es in der jüngsten Zeit einige Ausfälle gegeben. Solche als massiv skalierbar beworbenen Online-Speicher dient Microsoft vor allem für Big Data-Analysen an.

In einer Erklärung gestand Microsoft im Nachgang ein, dass das Problem der Multi-Faktor-Authentifizierung mit einem Software-Update seinen Anfang nahm. Danach führten drei Fehler zum Ausfall der Multi-Faktor-Authentifizierung in Europa, Asien und Amerika. (Günter Born) / (mho)