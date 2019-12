Gerüchte um das nächste Samsung Galaxy

Das neue Jahr steht vor der Tür – und mit ihm kommen neue Produkte, zum Beispiel eine neue Ausgabe des Samsung Galaxy. Der als Leaker bekannte Twitter-Nutzer Ice Universe hat orakelt, es könnte nicht Galaxy S11, sondern Galaxy S20 heißen. Zumindest lässt sich das aus einem Tweet unter dem Schlagwort "Galaxy S20" schließen. Im Tweet heißt es außerdem, 20 sei ein Neuanfang. Eine Antwort darauf, was Ice Universe damit meint, bleibt er jedoch schuldig.

So genau nimmt es niemand mit den Modellnummern. Wie seit einigen Jahren vor allem unter Software-Herstellern üblich, orientiert sich der mutmaßliche neue Name am Erscheinungsjahr. Auf das Huawei P10 folgte im Jahr 2018 nicht ein P11, sondern das P20. Mit einem Galaxy S20 zöge Samsung also mit etwas Verspätung nur gleich. Außerdem würde der Hersteller mit dem neuen Namensschema Apple überholen – zumindest was die laufende Nummer angeht.

Kundenfreundliche Modellnummer

Vor allem will Samsung es den Nutzern wohl künftig einfacher machen. Anders als das Galaxy Fold oder das Galaxy Note 10 Plus soll sich das Galaxy S20 (wenn es denn so heißen wird) nicht an technikaffine Gadgetliebhaber richten, sondern an eine breite Kundenbasis. Und die sollen anhand der Modellnummer sofort und ohne Spezialwissen aus der Branche identifizieren können, in welchem Jahr das Modell erschienen ist.

Ice Universe lag in der Vergangenheit oft richtig, bezeichnete aber in einem vorigen Tweet die kommenden Samslung-Smartphones noch als S11e, S11 and S11+, was auf drei Modelle schließen lässt – voraussichtlich mit unterschiedlichen Bildschirmgrößen. Das Galaxy S11+ soll zudem auf der Rückseite drei Kameras mitbringen: eine Standardkamera, eine mit Ultraweitwinkelobjektiv und eine mit Zoomobjektiv.

In Stein gemeißelt ist das alles noch nicht. Das offizielle Release des S10-Nachfolgers wird zum Mobile World Congress erwartet, der im Februar in Barcelona stattfindet. (akr)