Gigabyte Aorus Gen4 AIC Adapter: PCIe-4.0-Erweiterungskarte für vier NVMe-SSDs

Der Aorus Gen4 AIC Adapter ist eine PCI-Express-x16-Steckkarte für vier NVMe-SSDs mit jeweils vier PCIe-Lanes. Der Clou: Die Karte ist anders als frühere Modelle für PCIe 4.0 ausgelegt. Gedacht ist sie für das Zusammenspiel mit Prozessoren der Serie Ryzen Threadripper 3000, die AMD für den November 2019 angekündigt hat. Keine andere Plattform kann beim gleichzeitigen Einsatz einer Grafikkarte 16 PCIe-4.0-Lanes für den Aorus Gen4 AIC Adapter bereitstellen.

Ryzen-3000-Prozessoren haben für die PCI-Express-x16-Steckplätze insgesamt 16 Lanes. X570-Mainboards teilen diese beim Einsatz von zwei Karten in 2 × 8 PCIe-4.0-Lanes auf – ohne dedizierte Grafikkarte funktionieren Ryzen-3000-Systeme nicht, weil AMD in den Prozessoren keine GPU integriert. Der Aorus Gen4 AIC Adapter bekommt in einem solchen Fall acht Lanes und kann deswegen nur zwei der vier M.2-Steckplätze ansteuern. PCIe-Switches verlötet Gigabyte auf der Karte nicht. Der Hersteller möchte den Adapter optional mit vier 2-TByte-SSDs Aorus NVMe Gen4 anbieten, die im RAID-Verbund Übertragungsraten von 15 GByte/s erreichen sollen. Eine einzelne SSD schafft über 4 GByte/s im Test.

Zur Kühlung der vier NVMe-SSDs im Aorus Gen4 AIC Adapter sieht Gigabyte einen Kupferblock vor, neben dem ein kleiner Radiallüfter sitzt. Ein passendes Wärmeleitpad befindet sich im Lieferumfang.

Gigabyte zeigt erstes TRX40-Mainboard

Zusammen mit den Prozessoren der Serie Ryzen Threadripper 3000 sollen zunächst TRX40-Mainboards erscheinen. Gigabyte hat über einen seiner Twitter-Kanäle bereits eine solche Platine als Teaser gezeigt. Der TRX40-Chipsatz dürfte der gleiche Siliziumchip sein wie der X570, der wiederum vom I/O-Die der Ryzen-3000-Prozessoren stammt.

Gigabyte verbaut offenbar auch auf den TRX40-Modellen einen Chipsatzlüfter. Zwischen den PCI-Express-x16-Steckplätzen sitzen drei M.2-Slots für NVMe-SSDs. Mehr gäbe es mit dem genannten Aorus Gen4 AIC Adapter.

Erster Teaser zu einem neuen Ryzen-Threadripper-Mainboard von Gigabyte. (Bild: Gigabyte)

(mma)