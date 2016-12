(Bild: Gigaset)

Mit dem GS160 bringt Gigaset ein Einsteigergerät in den Handel, das für 149 Euro immerhin einen Fingerabdrucksensor und IPS-Display zu bieten hat. Ansonsten sticht das Smartphone nicht aus der Masse heraus.

Gigaset hat mit dem GS160 ein neues Smartphone auf den Markt gebracht. Anders als das im vergangenen Jahr vorgestellte Oberklassengerät Gigaset ME spielt das GS160 eher in der Einsteigerklasse. Angesichts des günstigen Preises stechen Fingerabdruck-Sensor und IPS-Display hervor. Der Speicher ist allerdings ein bisschen knapp bemessen, wenn man das Smartphone für mehrere Apps gleichzeitig nutzen möchte. Dafür gehören Dual-SIM und das reine Android 6.0-Betriebssystem zur Ausstattung.

Nur 1 GByte RAM

Angetrieben wird das Gigaset GS160 von einem 1,3-GHz-MediaTek-Quad-Core-Prozessor mit 1 GByte RAM. Der 2500-mAh-Li-Ion-Akku ist austauschbar, das Betriebssystem Android 6.0 ist in weitgehend unveränderter Version aufgespielt. Zu den zwei SIM-Slots kommt noch ein microSD-Kartenslot hinzu, mithilfe dessen der Speicher von 16 GByte intern auf bis zu 128 GByte erweitert werden kann. Akkuleistung und Kamera-Auflösung liegen mit 2.5000 mAh und 13 Megapixeln im Mittelmaß.

Der Fingerabdruck-Sensor ist nicht nur zum Entsperren anwendbar, sondern auch für das Öffnen der Kamera-App, das Ausschalten des Weckers oder zur Annahme eingehender Anrufe. Dabei können bis zu fünf Fingerabdrücke gespeichert werden, was in verschiedenen Handhaltungen von Vorteil sein könnte. Weiterhin wirbt Gigaset mit den Touch-Funktionen: Per "Smart-Draw-Funktion" können Nutzer Apps mit auf den Bildschirm gezeichneten Symbolen öffnen. Das Smartphone lernt bis zu acht verschiedene Schnellwahl-Gesten.





Für Nutzer, die ihr Smartphone als Kameraersatz verwenden, sind diverse Aufnahmemodi vorhanden: Der "Beauty-Modus" der 13 Megapixel-Kamera soll das Hautbild glätten, auch Panoramafotos sind mit dem GS160 möglich.

Gigaset GS160 im Vergleich mit dem Gigaset ME Gigaset GS160 Gigaset ME Betriebssystem Android 6.0 Marshmallow Android 5.1.1 SoC MediaTek MT6737 Qualcomm Snapdragon 810

(MSM 8994) QuadCore 64 Bit OctaCore 64 Bit GPU Mali-T720 MP1 Adreno 430 Arbeitsspeicher 1 GByte 3 GByte Speicher intern 16 GByte 32 GByte Erweiterbar MicroSD bis 128 GByte MicroSD bis 128 GByte Display 5,0 Zoll (12,7 cm) IPS 5,0 Zoll (12,7 cm) HD Full HD 1280×720 1920×1080 294 ppi 441 ppi SIM-Slots 2x Micro-SIM 2x Nano SIM LTE Trägerbündelung bis 150 MBit/s Trägerbündelung bis 300 Mbit/s Verbindungen Bluetooth 4.0, WLAN 802.11 b/g/n Bluetooth 4.1, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Dualband 2,4 und 5 GHz Navigation A-GPS, GPS, WiFi, Funknetz GPS, GLONASS, Beidou Anschlüsse USB Type-C, 3,5mm Audioklinke USB Type-C, 3,5mm Audioklinke Kamera 13 Megapixel f2.2 16 Megapixel f2.0 n.a. 0,16 Sek. Auto-Fokus LED single color flash LED two tone flash Video 1080p Video H.263, MPEG-4, H.264, bis zu 2K Frontkamera 5 Megapixel 8 Megapixel f2.0 Akku 2500mAh / 3.8V 3000 mAh Gehäuse Vorderseite: Glas (2D) Edelstahlrahmen/Glas 144 mm×72,3 mm×9,5 mm 144,5 mm×69,4 mm×7,7 mm Gewicht 139 g 160 g Sonstiges Fingerabdrucksensor IR-Sender Lieferumfang Ladegerät, 1 SIM-Karten-Adapter (Nano auf Micro), 1 USB-Kabel Micro USB Type-C Kabel, Adapter für verschiedene Länder Empf. Preis 149 Euro 469 Euro Alle Angaben: Hersteller

(lel)