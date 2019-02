Gigaset stellt neues Einsteiger-Smartphone vor: Fertigung in Deutschland

Das deutsche Telekommunikationsunternehmen Gigaset hat ein neues Einsteiger-Smartphone vorgestellt. Das Gigaset GS280 soll dank Akku mit 5000 mAh Kapazität lange Laufzeiten garantieren. Gefertigt wird das Gerät, das ab März für 249 Euro erhältlich ist, im Werk in Bocholt.

Laut Hersteller Gigaset soll das Smartphone auf dem 5,7 Zoll großen Display zehn Stunden Videos oder 80 Stunden Musik wiedergeben können. Über USB On-the-go lassen sich unterwegs auch andere Geräte laden. Zur Ausstattung gehört Dual-SIM, ein zusätzlich per MicroSD-Karte erweiterbarer 32 GByte großer Flash-Speicher und 5GHz-WLAN. Ab Werk läuft das Gigaset-Smartphone nicht mit der neuesten Android-Version, sondern mit Android 8.1. Wenig spektakulär liest sich die restliche Ausstattung: Der Snapdragon 430 ist ein Einstiegsprozessor wie er auch in deutlich günstigeren Geräten zu finden ist. Dazu gesellen sich 3 GByte Hauptspeicher.

Fertigung in Deutschland

„Wir bauen das GS280 in unserem Werk in Bocholt. Damit sind wir das einzige Unternehmen, das in Europa Smartphones herstellt“, sagt Andreas Merker, Leiter Smartphones bei Gigaset. Auch das Gigaset GS185 wird laut Mitteilung in Bocholt produziert.

Android Smartphone Gigaset GS280

Betriebssystem Android 8.1 (Oreo) Prozessor / Kerne Snapdragon 430 OctaCore8 × 1,4 GHz ARM Cortex A53 GPU Adreno 505 Arbeitsspeicher 3 GByte Flash-Speicher 32 GByte Wechselspeicher / max. MicroSD / 256 GByte Display 5,7“ IPS LCD FullHD+2160×1080 (427 ppi) SIM 2× Nano SIM LTE LTE Cat. 4 WLAN 802.11 b/g/n/ac Bluetooth 4.2 Navigation GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo USB-Anschluss USB Typ C Akkukapazität 5000 mAh Hauptkamera 16 MP f/2 Frontkamera 13 MP Gehäuse Metall Abmessungen (H × B × T) 153 x 74 x 9 mm Gewicht 175 g Farbvarianten Gold, Braun Preis (UVP) 249 € Erhältlich ab März 2019

(rbr)