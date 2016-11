(Bild: dpa, Andrea Warnecke)

Die zuständige finnische Datenschutzbehörde prüft derzeit, ob die Datensammelei von WOT gegen das Datenschutzrecht verstoßen hat.

Die finnische Datenschutzaufsicht lässt derzeit überprüfen, ob die finnische Firma WOT Services mit Hilfe der von ihr entwickelten Browser-Erweiterung WOT gegen Datenschutzrecht verstoßen hat. Dies teilte Datenschutzbeauftragte Reijo Aarnio heise online mit. Der finnische Anbieter hat mit seinem Werkzeug nach NDR-Recherchen den Verkauf umfangreicher Nutzerprofile ermöglicht. In der nächsten Woche wollen Aarnios Juristen die Prüfung abgeschlossen haben.

Der Hamburgische Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar hatte bereits festgestellt, dass die Datenauswertung durch WOT mangels Einwilligung der Betroffenen nach deutschem Recht "nicht zulässig" sei. Das deutsche Recht unterscheidet sich nicht wesentlich vom finnischen, da die Gesetze auf einer EU-Richtlinie aus dem Jahr 1995 basieren.

Keine Reaktionsfrist

Grundsätzlich müssen sich deutsche Bürger direkt an die zuständige europäische Datenschutzaufsicht wenden. In Fällen von besonderem Interesse setzen sich aber auch die Landesdatenschutzbeauftragten mit den europäischen Kollegen in Kontakt. Reaktionsfristen gibt es bisher keine. Laut Thomas Kranig, Leiter des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht, der sich vergangene Woche an den finnischen Kollegen mit Bitte um Aufklärung gewandt hatte, kann sich eine Antwort durchaus mehrere Monate hinziehen, mitunter gibt es auch gar keine Reaktion.

Dies soll sich 2018 mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung ändern: Dann müssen die örtlichen Datenschutzaufsichtsbehörden die Beschwerden an die Behörden weiterleiten, in deren Zuständigkeit das betroffene Unternehmen liegt. Im Rahmen des so genannten One-Stop-Shop-Verfahrens wurden diverse Beantwortungs- und Entscheidungsfristen von nur wenigen Wochen festgelegt. (anw)