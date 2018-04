(Bild: Google)

Google spendiert seinem Mail-Dienst Gmail einen "frischen, klaren Look" und neue Funktionen. In den "kommenden Wochen" startet zunächst ein Testprogramm für ausgesuchte Nutzer.

Google arbeitet derzeit an einem neuen Design für die Web-Version von Gmail. Außerdem soll es einige neue Funktionen für den Mail-Dienst geben. In den "nächsten Wochen" startet zunächst ein "Early Adopter Program" (EAP), das einen ersten Blick auf die überarbeitete Bedienoberfläche gewährt. In einer E-Mail an ausgesuchte G-Suite-Kunden verspricht Google einen "frischen, klaren Look". Zudem erhalten die Nutzer innerhalb von Gmail einen einfachen Zugriff auf andere Google-Apps.

"Smart Replys" und Snooze-Funktion

Auch in der Desktop-Version von Gmail gibt es bald "Smart Replys". In der Gmail-App liefern sie bereits automatisch generierte Antworten auf Mails – bislang aber nur für US-Nutzer. Ein Algorithmus analysiert dazu den Inhalt der Mail und schlägt ein kurzes "Okay" oder ein Ja, danke" vor. Ausführlichere Antworten muss der Nutzer noch selbst verfassen.

Eine neue "Snooze"-Funktion lässt Mails verschwinden, ehe sie nach einer bestimmten Zeit wieder im Posteingang erscheinen. Eine Offline-Funktion ist ebenfalls angekündigt. Details dazu will Google erst nach dem Start des EAP verraten. Bekannt ist bereits, dass der "native Offline-Support" im Juni 2018 kommen soll.

Compose yourself!

Vor einigen Monaten hatte Google seinen Online-Kalender überarbeitet und das Interface auf das sogenannte Material Design umgestellt. Die Webseite sieht mit ihren Icons, Farben und Boxen seitdem aus wie eine Mobil-App. Gmail dürfte einen ähnlichen Weg gehen. Von einer "vertrauenswürdigen Quelle" will Android Authority bereits erste Screenshots vom neuen Design erhalten haben.

In der kommenden Testphase will Google alle "kritischen Chrome-Erweiterungen" testen, um ihre Kompatibilität mit dem neuen Gmail sicherzustellen. Gegenüber Techcrunch wortspielte ein Google-Sprecher: "We're working on some major updates to Gmail (they're still in draft phase). We need a bit more time to compose ourselves, so can't share anything yet—archive this for now, and we'll let you know when it's time to hit send." (Hervorhebung im Original.) (dbe)