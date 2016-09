Zwei Smartphones mit Namen Pixel oder Nexus will Google am 4. Oktober vorstellen, und laut Gerüchten noch mehr: eine 4K-Version des Streaming-Client Chromecast, den Heimassistent Home und einen WLAN-Router, der sich mit anderen zusammenschließt.

Google will auf seiner Pressekonferenz am Dienstag, den 4. Oktober, nicht nur zwei Smartphones und eine VR-Plattform vorstellen, sondern einem Gerücht zufolge auch den Streaming-Client Chromecast Ultra und den WLAN-Router Google WiFi. Zudem soll der im Mai gezeigte Assistent Google Home offiziell starten.

Der neue Chromecast soll dem Gerücht zufolge 69 US-Dollar kosten und als Neuerung vor allem ein 4K-Videosignal ausgeben, möglicherweise auch in HDR (High Dynamic Range). Das Material in dieser Qualität könnte beispielsweise von Netflix kommen. Die bisherigen Chromecast und Chromecast Audio dürften im Programm bleiben. Schon bei der Vorstellung des aktuellen Chromecast 2 im runden Design statt dem HDMI-Stick-Format der ersten Version bestand Hoffnung auf eine 4K-Version, doch die erfüllte sich nicht.

Google WiFi und Home

Was genau der Router können soll, ist noch unklar, nur der Preis von 129 US-Dollar macht schon die Runde. Damit kostet er deutlich weniger als Googles OnHub-Router, die beide – der erste von TP-Link, der andere von Asus hergestellt – immer noch nicht in Deutschland erhältlich sind. Ihr Hauptvorteil: Sie sind mit einigen Smarthome-Schnittstellen ausgerüstet, sie sind per App konfigurierbar und sie sehen besser aus als die meisten anderen Router. Angeblich verbindet sich der neue Router, der vielleicht Google WiFi heißen wird, automatisch mit anderen Google-Routern; möglicherweise ist er also eine Art Bridge zu einem OnHub, damit auch entfernte Nutzer surfen und entferne Heizungen gesteuert werden können.

Den Assistenten Home hatte Google im Mai vorgeführt. Es handelt sich wie bei Amazon Echo um einen Lautsprecher/Mikrofon mit WLAN, der ständig auf gesprochene Befehle horcht und versucht, sie umzusetzen. Wann und zu welchem Preis Home verfügbar ist, hatte Google damals nicht gesagt, nun ist von 129 US-Dollar die Rede.

Eine Kombination beider Google-Techniken ist auch denkbar, ähnlich Amazon Dot: Google WiFi mag ein WLAN-Extender mit Lautsprecher/Mikrofon für Google Home und mit Smarthome-Fähigkeit sein. Bei den Heimassistenten gilt es für Google auf Amazon aufzuholen: Deren WLAN-Lautsprecher Echo ist schon länger erhältlich, und seit ein paar Tagen spricht die Digitalassistentin Amazon Alexa auch deutsch.