Google Assistant: Android-Handys können Web-Artikel vorlesen und übersetzen

Google hat seinen Assistant auf Android-Geräten um eine Vorlesefunktion erweitert. Auf Sprachbefehl liest der Assistent nun die Inhalte von Webseiten vor. Dabei scrollt der Browser mit dem Vorgelesenen mit und markiert die Wörter, die gerade gelesen werden. Im Gegensatz zu anderen Vorlesefunktionen verspricht Google eine natürliche Sprachausgabe.

So sieht es aus, wenn der Google Assistant einen Web-Artikel vorliest. Das gerade gelesene Wort wird markiert, die Browser-Page scrollt entsprechend dem Lesetempo. (Bild: heise online)

In einem Blog-Eintrag zur Ankündigung schreibt Google, dass die Vorlesefunktion des Assistant in "Browsern" funktioniert. Im Test von heise online funktionierte das neue Feature erwartungsgemäß im Chrome-Browser, der Firefox beherrschte das Vorlesen allerdings nicht. Vermutlich funktioniert die Funktion lediglich in Chromium-Browsern.

Um das Vorlesen zu starten, aktiviert man den Google Assistant und trägt ihm "Read it!" auf. Deutsche Sprachbefehle funktionierten im heise-online-Test bisher noch nicht. Liest der Google Assistant erst einmal vor, kann man das Browser-Fenster minimieren – das Vorlesen läuft über ein Widget in der Benachrichtigungsleiste weiter und kann auf Wunsch pausiert werden.

Übersetzung in 42 Sprachen

Der Assistant kann sogar fremdsprachige Artikel live in die gewünschte Sprache übersetzen und vorlesen. In den Einstellungen stehen derzeit 42 Sprachen zur Auswahl. Ebenfalls einstellen kann man die Stimme, die den Text sprechen soll. Im Englischen stehen vier Sprecher zur Auswahl, im Deutschen gibt es bisher nur die Standard-Stimme.

Die Vorlesefunktion des Google Assistant umfasst außerdem eine Option für die Geschwindigkeit des Gesprochenen. Man kann die Lesegeschwindigkeit zwischen 0,5 und 1,5 nach Wunsch justieren. Wie bei anderen Medieninhalten gibt es außerdem zwei Buttons, mit denen man schnell nach vorne oder nach hinten springen kann. Auch eine Zeitleiste wird eingeblendet.

Grundsätzlich funktioniert die Vorlesefunktion des Google Assistant auf allen Websites ohne zusätzliche Einstellungen. Webmaster können sie auf Wunsch aber manuell deaktivieren, schreibt Google in einem Blog-Eintrag. (dahe)