Google Assistant: Wakeword-Empfindlichkeit lässt sich bald einstellen

Google will es Nutzern ermöglichen, die Wakeword-Empfindlichkeit des Google Assistant zu erhöhen oder zu verringern. Das schreibt das Unternehmen in einem Blog-Eintrag. Mit der Option soll man einstellen können, wie sensibel der Google Assistant auf vermeintliche Anfragen reagiert.

Die neue Funktion soll "bald" verfügbar werden, vermutlich startet sie zuerst in den USA. Wann sie in Deutschland verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt. Der Google Assistant horcht auf, wenn man ihn entweder mit "Okay Google" oder "Hey Google" anspricht. In der Praxis kann es aber häufig zu Missverständnissen kommen – zum Beispiel, wenn Inhalte auf dem Fernseher laufen.

"Okay, and what"

Wissenschaftler der Northeastern University in Boston haben die fehlerhaften Aktivierungen untersucht. Dabei fanden sie heraus, dass smarte Lautsprecher von Google zwischen 1,5 und 19 Mal pro 24 Stunden TV-Dauerbeschallung unerwünscht anspringen. Alle TV-Formate wurden in der aktuellen Studie im englischsprachigen Original abgespielt. Der Google Assistant (Wakeword "Okay, Google") horchte zum Beispiel bei Phrasen wie "Okay, and what" und "I can work" auf.

Das Marktwächter-Team der Verbraucherzentrale NRW stellte 2018 außerdem fest, dass auch ein "OK Kuchen" oder ein simples "OK gut" ausreicht, um den Assistenten aufzuwecken. Google betont im Blog-Eintrag, dass Ton aus versehentlichen Aufzeichnungen umgehend gelöscht werde.

Die neue Option könnte dabei helfen, fehlerhafte Aktivierungen zu reduzieren. Da sie die Sensitivität aber auch erhöhen kann, kann sie auch für das Gegenteil eingesetzt werden: In lauteren Umgebungen könnte es hilfreich sein, die Lauscher des Assistenten schärfer zu stellen. (dahe)