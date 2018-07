(Bild: heise online)

Das Wetter, die Aktienkurse, das Zugticket für den Abend – der Google Assistant zeigt nun die Kärtchen an, die früher in Google Now zu sehen waren.

Der Google Assistant kann nun die wichtigsten Informationen zur Tagesplanung eines Nutzers sammeln und in einem Feed aus Kärtchen darstellen. Auf einen Blick bekommt der User so Informationen über das Wetter, die wichtigsten Aktienkurse oder Verspätungen der gebuchten Verkehrsmittel. Dieser "proaktive" Feed, wie Google ihn nennt, soll die wichtigsten Informationen dann anzeigen, wenn der User sie gerade gebrauchen kann.

Die Funktion ist eigentlich nicht neu: Lange war sie die primäre Aufgabe von Google Now. Mittlerweile zeigt Now allerdings ausschließlich Nachrichten an. Die personalisierten Info-Kärtchen hatte seitdem keine Google-App mehr im Angebot. Nun hat Google einen Weg gefunden, sie zurückzubringen. Der Assistant soll außerdem Notifikationen zu den wichtigsten aktuellen Termin-Entwicklungen pushen, sofern der Nutzer die Notifikationen nicht abgeschaltet hat.

"Der neue visuelle Schnappschuss liefert kuratierte, hilfreiche Informationen ausgehend von der Tageszeit, dem Aufenthaltsort und den kürzlichen Anfragen an den Assistant", schreibt Produkt-Manager Deniz Binay im Google-Blog. Die Anwendung ist auf Android und iOS verfügbar.

Das .gif zeigt den neuen Kärtchen-Feed des Google Assistant in Funktion. (Bild: Google)

Google-Kärtchen aufrufen

Aufrufen kann man das neue Feature über zwei Wege: Erstens kann man den Google Assistant öffnen – bei vielen Android-Handys drückt man dafür lange auf den Home-Button – und im Anschluss auf das neue Symbol rechts oben tippen. Dieses Vorgehen wird im eingebundenen .gif gezeigt.

Alternativ ist der Tagesplanungs-Feed auch über Google Now verfügbar. Man öffnet die Google-App und klickt auf das gleiche Symbol, das auch beim Google Assistant erscheint. Dort war bisher eine sehr eingeschränkte Version des Feeds verfügbar, die hauptsächlich die Termine des Tages anzeigte. Nun kommt man darüber aber in den vollwertigen Kärtchen-Feed. (dahe)