Google Docs bekommt Autokorrektur und schlägt passende Wörter vor

Google veröffentlicht eine Autokorrektur-Funktion für die Browser-Version von Google Docs. Sie funktioniert wie die mobile Korrektur – Rechtschreibfehler werden zunächst markiert und dann korrigiert, sofern man dies nicht mit dem Klick auf einen "Ungeschehen"-Knopf verhindert. Wann die Funktion für wen genau verfügbar ist, bleibt noch etwas unklar.

Zahlende G-Suite-Nutzer bekommen zudem Smart Compose. Dabei schlägt Google Wörter vor, die zum Satz passen, und korrigiert Grammatikfehler. Beides basiert auf Machine Learning. Allerdings ist diese Funktion zunächst auf die englische Sprache begrenzt.

In einem Blogbeitrag kündigt Google an, die Funktionen innerhalb der kommenden Wochen großflächig anzubieten – konkreter wird es nicht. Sie sind dann standardmäßig aktiviert. Um Google die Hilfe zu untersagen, muss man die Änderung in den Einstellungen unter Präferenzen vornehmen.

(emw)