Eine leise in Google Drive für iOS integrierte Backup-Funktion überträgt die Daten des Nutzers zu den jeweiligen Google-Diensten. Etwas ähnliches bietet Apple für Android-Nutzer an.

Google hat die iOS-Version von Google Drive um eine Backup-Funktion ergänzt, die den Wechsel vom iPhone auf ein Android-Gerät erleichtern soll. Die Option zur Datensicherung schaltete Google serverseitig frei, in den jüngsten App-Store-Releasenotes findet die Neuerung keine Erwähnung – die Nennung anderer Betriebssysteme untersagt Apple in den Zulassungsrichtlinien.

Google verweist derzeit nur auf der englischsprachigen “Switch to Android”-Seite auf die in Google Drive versteckte Neuerung: Nutzer können damit Kontakte, Kalender sowie Fotos und Videos vom iPhone oder iPad hochladen sowie beim jeweiligen Google-Dienst sichern.

Alle Daten zu Google-Diensten

Das Prozedere kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen, mahnt Google – und empfiehlt, eine WLAN-Verbindung zu verwenden sowie das iPhone mit Strom zu versorgen. Der Upload klappt nur für lokal vorliegende und aus iCloud stammende Daten, andere möglicherweise in iOS konfigurierte Dienste wie Exchange werden nicht unterstützt. Alben aus der Fotos-App werden nicht übernommen. Die neue Backup-Funktion steckt in den Einstellungen von Google Drive unter “Sicherung”.

Die Nutzerdaten speichert Google in den zugehörigen hauseigenen Diensten, also Google Kontakte, Google Kalender sowie Google Fotos. Die Funktion lässt sich also auch nutzen, wenn man von iCloud auf Google-Dienste wechseln möchte – ohne dafür zwangsläufig auf Android umzusteigen.

Gegenmodell "Move to iOS"

Apple bietet mit “Move to iOS” seit 2015 eine ähnliche App für Android-Nutzer an, die den Umzug auf iOS vereinfacht. Sie soll auch Textnachrichten, Bookmarks und E-Mail-Accounts übernehmen. Laut Google Play wurde Move to iOS auf einer zweistelligen Millionenzahl an Geräten installiert, der App-Laden weist zwischen 10 Millionen und 50 Millionen Installationen aus. Bei den Pixel-Smartphones legt Google einen “Quick Switch Adapter” bei, der das kabelgebundene Übertragen von Daten ermöglicht. (lbe)