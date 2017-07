(Bild: Google Inc. )

Am 8. August bringt Google seinen Smart-Home-Lautsprecher Google Home nach Deutschland. Preislich ordnet er sich zwischen die beiden Varianten der Alexa-Konkurrenz ein.

Amazons Echo-Lautsprecher bekommen jetzt auch in Deutschland ernstzunehmende Konkurrenz. Am 8. August bringt Google den smarten Bluetooth-Lautsprecher Google Home auch in Deutschland auf den Markt – in deutscher Sprachausgabe. Er soll 150 Euro kosten. In den USA ist Google Home bereits seit dem vergangenen November verfügbar, dort kostet er 130 US-Dollar.

Preislich liegt Google Home also zwischen dem günstigen Alexa-Lautsprecher Echo Dot (60 Euro) und dem teureren Echo-Modell (180 Euro). Die beiden Amazon-Geräte unterscheiden sich untereinander lediglich hinsichtlich Sound-Qualität. Den wirklichen Kampf trägt bei Assistenz-Systemen allerdings die Software aus. Wie Alexa ist auch Google Home in der Lage, Fragen zu beantworten, Musik abzuspielen oder Gerätschaften im Smart Home zu steuern. Drastische Kompetenz-Unterschiede zwischen den verschiedenen Assistenten zeichnen sich bisher nicht ab.

Google Home wurde auf der Entwicklerkonferenz I/O 2016 vorgestellt. Lange sprach der smarte Bluetooth-Lautsprecher ausschließlich englisch. Die deutsche Fassung wurde auf der diesjährigen I/O angekündigt.