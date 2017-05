Der Heimassistent Google Home kommt in Deutschland in den Handel und wird dann Telefonie und weitere Kunststücke beherrschen.

Der auf der letztjährigen Google I/O vorgestellte Heimassistent Google Home war bislang nur in den USA und seit dem Frühjahr in Großbritannien erhältlich. Nachdem sich die Gerüchte schon länger verdichtet hatten, hat Google nun angekündigt, dass der WLAN-Lautsprecher mit eingebautem Google Assistant dieses Jahr unter anderem auch in Deutschland auf den Markt kommen wird.

Im Gepäck hat Google Home einige neue Funktionen, die auf der Keynote als "Proactive Assistance" zusammengefasst wurden. Sie sollen sich ausschließlich per Sprache nutzen lassen. So wird Google Home unter anderem künftig auf Zuruf telefonieren können. Der Lautsprecher wird dabei zur Freisprecheinrichtung fürs Wohnzimmer. Darüber hinaus will Google die Integration von Spotify verbessert haben, um mittels Sprachbefehlen leichter durch die eigene Musiksammlung navigieren zu können. Zudem hat Google einige weitere Entertainment Partner ins Boot geholt, sodass sich deren Inhalte per Sprachbefehl auf dem Lautsprecher oder via Chromecasts auf Fernsehern wiedergegeben lassen.

Für eine bessere Interaktion mit dem Nutzer sollen "Visual Responses" sorgen. Damit wird Google Home künftig in der Lage sein, etwa herausgesuchte Fahrrouten automatisch aufs Smartphone zu übertragen oder Kalendereinträge über einen Chromecast auf dem Fernseher einzublenden. Auf der Keynote der Google I/O wurde zudem eine Bluetooth-Unterstützung angekündigt, sodass sich Google Home wie ein herkömmlicher BT-Lautsprecher nutzen lässt. Offen blieb, ob sich die Hardware ändert oder die bisherigen Geräte bereits Bluetooth-Chips eingebaut haben.

Einen Preis für Google Home wurde auf der Keynote nicht genannt. Derzeit kostet das Gerät in den USA 130 US-Dollar. Der deutsche Preis dürfte demnach voraussichtlich oberhalb von 130 Euro liegen. (spo)