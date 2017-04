Der Kartendienst Google Maps hilft Autofahrern beim Parken: In zunächst 25 US-Städten informiert die App über die Verfügbarkeit von Abstellplätzen. Außerdem merkt sich Google Maps den Standort des geparkten Fahrzeugs und führt den Besitzer dorthin zurück.

In Innenstädten sind oft Autos zu beobachten, die wie große Wale ihre Bahnen um Häuserblocks ziehen. Nur dass die Fahrer nicht so entspannt sind wie die schwimmenden Säugetiere – schließlich wollen sie dringend ihren SUV abstellen und endlich ins Kino gehen. Doch Parkplätze sind rar.



Auf Wunsch merkt sich Google Maps, wo das Auto steht. Die App warnt außerdem vor einer ablaufenden Parkuhr.

In den USA unterstützt Google gestresste Autofahrer mit einer Hilfsfunktion bei der Parkplatzsuche: In der Android-App von Google Maps informiert ein Icon mit einem P über die Verfügbarkeit von Parkplätzen in der unmittelbaren Umgebung. Die "Parking Difficulty" ist in drei Stufen eingeteilt: "limited", "medium" und "easy". Sind Parkplätze knapp (limited), färbt sich das P-Icon rot ein, sonst ist es blau. Der Nutzer weiß so, ob sich eine weitere Suche in der Gegend lohnt. Die Funktion ist derzeit in 25 US-Städten verfügbar, darunter New York City, LA, San Francisco, Miami und Chicago

Die Angaben zur Parkplatzsituation basieren auf Standortdaten von Nutzern, die ihren Aufenthaltsort über den Standortverlauf an Google senden. Auf ähnliche Weise informiert Google Maps bereits über den Andrang etwa in Supermärkten und weist beliebte Besuchszeiten aus.

Ey Google Maps, wo is' mein Auto?

Wer irgendwann einen Parkplatz gefunden hat, kann diesen neuerdings in Google Maps markieren und mit einer "Notiz zur Parksituation" versehen. Dazu ist lediglich das Antippen des aktuellen Standorts nötig, den ein blauer Punkt markiert. Tickt eine Parkuhr, lässt sich außerdem die verbleibende Zeit einstellen – so kann die App vor drohenden Strafzetteln warnen. Vergessliche Nutzer führt der Routenplaner nach dem Kinobesuch zu ihren abgestellten Fahrzeugen zurück. (dbe)