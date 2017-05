(Bild: dpa, Monica Davey)

Nach der kommentarlosen Entfernung der Google-Maps-App für watchOS hat sich der Hersteller doch noch geäußert: Man "rechne damit", die Apple-Uhr später wieder zu unterstützen. Mehrere Unternehmen haben ihre Apple-Watch-Apps jüngst gestrichen.

Google will den hauseigenen Kartendienst wieder auf die Apple Watch bringen – eines Tages: “Wir haben die Unterstützung für die Uhr aus unserer jüngste iOS-App entfernt, rechnen aber damit, die Watch zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu unterstützen”, erklärte der Konzern inzwischen in einer Stellungnahme gegenüber der Journalistin Shara Tibken.

Einen Grund für die plötzliche Entfernung der watchOS-Version, nannte das Unternehmen nicht – ebensowenig wie einen voraussichtlichen Veröffentlichungstermin einer neuen Fassung. Wenn Nutzer das jüngste Update der iPhone-Version von Google Maps einspielen, verschwindet die watchOS-Version automatisch von der Apple Watch.

Auch Amazon und eBay haben watchOS-Apps entfernt

Neben Google haben mehrere andere Unternehmen ihre Apple-Watch-Apps in den letzten Tagen und Wochen ohne weiteren Hinweis zurückgezogen, darunter auch Amazon, Tripadvisor und eBay. Die Auktion- und Handelsplattform will die watchOS-Version aber offenbar ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt zurückbringen, wie ein Mitarbeiter im Support-Forum in Aussicht gestellt hat – sie sei wegen nicht näher genannten Problemen zurückgezogen worden.

Die meisten der nun entfernten Watch-Apps stammen noch aus dem Jahr 2015 – sie wurden relativ früh nach der Einführung der Uhr veröffentlicht und waren von Funktion und Nutzen her meist stark eingeschränkt. Ob Google eine völlige Neuauflage der Maps-App für Apples Computer-Uhr plant, bleibt offen. Apples eigener vorinstallierter Kartendienst hilft Nutzern bei der Navigation durch haptische Signale, die Abbiegehinweise werden durch den Vibrationsmotor an das Handgelenk übermittelt.

Mehr zum Thema: