Google: Nest Mini bekommt bessere Lautsprecher

Googles Lautsprecher Home Mini wird vom Nest Mini abgelöst: Die Neuauflage des kleinsten Assistant-Lautsprechers von Google wird wie die Hub-Displays unter den Markennamen Nest geschoben. Optisch ändert das nichts: Äußerlich unterscheiden sich Nest und Home Mini kaum, laut Google hat der Nest Mini aber bessere Lautsprecher mit satteren Bässen.

Zudem sorgt ein drittes Mikrofon für die bessere Erkennung von Sprachkommandos. Eine weitere kleinere Verbesserung geht offenbar auf Kundenwünsche zurück: Der Nest Mini hat an der Unterseite eine Bohrung, mit der er nun an die Wand gehängt werden kann. Die Textiloberfläche besteht laut Google komplett aus recycelten Plastikflaschen.

Laut Datenblatt hat der Nest Mini erneut eine Touch-Oberfläche, die beim Home Mini für Probleme gesorgt hatte. Wegen "Phantomberührungen" horchte der Home Mini manchmal ungefragt mit. Google hatte eine drastische Lösung für das Problem: Die Touch-Oberfläche wurde komplett deaktiviert. Im Vergleich zum Home Mini hat der Nest Mini außerdem Bluetooth 5.0 an Bord. Das neue Modell kommt am 22. Oktober für 60 Euro in den Handel.

Nest WiFi mit Mesh-Repeater (Bild: Google)

Neue WiFi-Router

Ebenfalls neu aufgelegt wird Googles WLAN-Router Nest Wifi und die passenden Mesh-Zugangspunkte: Beide Geräte haben nun ein neues, runderes Design und die Einrichtung des heimischen WLANs wird künftig nicht mehr in der Google-Wifi-App vorgenommen, sondern in der Google Home App. Die WiFi-Geräte haben nun außerdem den Google Assistant integriert. Der Router soll etwa 120 Quadratmeter abdecken, was je nach Grundriss und Wandstärke variieren kann. Die Wifi-Produkte von Google sollen im Dezember auf den Markt kommen. Der Router kostet 160 Euro, die Zugangspunkte 140 Euro. (dahe)