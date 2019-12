Google: Neue Nachrichten-Ansicht und Interesse an Paywalls

Google möchte "klügere" Ergebnisse als "Schlagzeilen" anzeigen. Statt verschiedene Artikel, die zum gesuchten Thema passen, anzuzeigen, gibt es künftig mehrere Karussell-Übersichten. Es entsteht eine feinere Gliederung.

Als Beispiel nennt Google die Suche nach Nachrichten zur NASA. Statt Artikel mit unterschiedlichen Schwerpunkten untereinander anzuzeigen, gibt es nun ein Rondel, das etwa mehrere Beiträge zur "Entdeckung von Wasser auf dem Jupiter durch die NASA" enthält und eine weitere Karussell-Ansicht zum Thema "NASA lässt weitere Unternehmen für Arbeiten auf dem Mond zu".

Die neue Struktur soll laut eines Google Blogbeitrags mehr Raum für hochwertige Inhalte bieten und Leser mit mehr Hintergrundinformationen und verschiedenen Perspektiven zu einem Thema versorgen. Für diese Unterteilung setzt Google neue Machine-Learning-Modelle ein, darunter auch BERT. Die Technik des Suchalgorithmus soll natürliche Sprache besser verarbeiten können und kommt ab dieser Woche auch in Deutschland zum Einsatz. Die neue Schlagzeilen-Ansicht ist zunächst auf mobilen Geräten verfügbar, in den kommenden Monaten auch bei der Websuche weltweit.

Arbeit mit und Kritik von Verlegern

Für das kommende Jahr kündigt Google in einem weiteren Beitrag den Ausbau der Zusammenarbeit mit einigen Verlagen an. Ab Dezember startet ein Entwickler-Team, gemeinsam mit dem US-amerikanischen Medienunternehmen Lee Enterprises, die Arbeit an einer Machine-Learning-Paywall-Technik. "Wir nutzen künstliche Intelligenz, um zu verstehen, wie Leser mit Inhalten interagieren und warum sie entscheiden, sich anzumelden." Die Ergebnisse wolle man einer "weiter gefassten Medienbranche" zugänglich machen. Lokale Nachrichten sollen wie bisher gefördert, mit dem Boston Globe eine Art Wahl-O-Mat entwickelt werden.

Googles News-Bereich hat in der Desktop-Version in diesem Jahr bereits einen neuen Look bekommen. Schlagzeilen und Nachrichtenquellen zeigt die Suchmaschine seither prominenter an. Verlage hatten zuvor kritisiert, dass die Quellen schlecht sichtbar waren. In Frankreich ist das Problem etwas drastischer. Google zeigt dort wegen des bereits angewendeten Leistungsschutzrechts gar keine Vorschau von Nachrichten mehr an. Verleger haben Beschwerde eingelegt.

(emw)