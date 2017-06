Google News sah bislang überladen und altbacken aus. Nun erhielt der Nachrichten-Aggregator die überfällige Generalüberholung: Das neue Design soll die Lesbarkeit verbessern und den Zugang vereinfachen.

Bei Google News ging's bislang nicht ums schöne Aussehen, sondern um Nachrichten – weshalb die Bedienoberfläche altbacken, überfüllt und staubig aussah. Nun hat Google seinem Nachrichtendienst ein modernes Aussehen verpasst und die Seite deutlich aufgeräumt. Sie wirkt wesentlich übersichtlicher und weniger überladen. Die Umgestaltung soll Google News für Nutzer besser zugänglich machen, schreibt das Unternehmen in in seinem Blog.



Das neue Google News wirkt moderner und aufgeräumter als das alte Google News (links).

Bild: Google

Bessere Lesbarkeit, mehr Videos

Google hat die Bedienoberfläche entschlackt, um die Lesbarkeit der Nachrichten zu verbessern. So sollen die Nutzer die Schlagzeilen besser scannen können. Google verwendet wie bei Android und seinen Online-Diensten das Material Design nun auch für seine News-Seite. Die einzelnen Meldungen erscheinen auf eigenen Karten, den sogenannten "Story Cards". Sie enthalten die Schlagzeilen, ein Foto und oft auch ein Video. Bewegtbilder seien ein zentraler Teil bei der Berichterstattung geworden, schreibt Google. Man habe deshalb den Sortieralgorithmus verbessert, um mehr Nachrichten-Videos anzuzeigen. Die Clips lassen sich direkt in Google News anschauen. Auf den Karten fehlen allerdings die Auszüge aus den verlinkten News-Artikeln, die es in der alten Fassung noch zu lesen gab. Grund dafür könnte das umstrittene Leistungsschutzrecht sein.

Google will zu den einzelnen Nachrichtenthemen verschiedene Perspektiven wiedergeben, damit die Nutzer ein "abgerundetes" Verständnis der Themen erlangen. Die Schlagzeilen sind zudem mit Tags wie "Lokale Quelle", "Meinung" oder "Häufig zitiert" versehen. In der US-Fassung von Google News gibt es außerdem den Kasten "Fact Check". Hier sind Artikel aufgeführt, die das "Faktencheck-Label" tragen. Die Kennzeichnung hatte Google im Oktober 2016 bei Google News eingeführt und wenig später auf seine Suchergebnisse ausgeweitet. In Deutschland gibt es das Label aber weiterhin nicht.

Persönliche Nachrichten-Auswahl

Auch die Navigation hat Google verschlankt. Das obere Menü ermöglicht den schnellen Zugriff auf Lokalnachrichten und auf die neue Rubrik "Für mich". Dort stellt Google einen individuellen Themen-Mix für Nutzer mit Google-Konto zusammen. Die Auswahl basiert auf den Aktivitäten des Nutzers: Hat dieser sich in der Vergangenheit für Donald Trump interessiert, tauchen hier dazu passende Meldungen auf. Es lassen sich weitere Interessen manuell hinzufügen. Weitere persönliche Anpassungen sind in den ebenfalls umgestalteten Einstellungen möglich. Das neue Design soll in den kommenden Tagen für alle Nutzer weltweit sichtbar sein. (dbe)