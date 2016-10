(Bild: Google)

Mit seinen Pixelgeräten beendet Google die Nexus-Ära guter Hardware zum kleinen Preis – nun sind Premium-Preise angesagt. Der Test der c't zeigt aber, dass nicht überall höchstes Niveau geboten wird.

Mit den optisch stark am iPhone angelehnten Pixel-Phones stößt Google in neue Preiskategorien vor: Bis zu 870 Euro werden für das 5 Zoll große Pixel fällig, bis zu 1010 Euro für das Pixel XL mit 5,5 Zoll. Im Test des Pixel und Pixel XL der c't zeigten sich die Google-Phones mit Android 7.1 technisch auf der Höhe von Vorzeigegeräten wie Apples iPhone und Samsungs Galaxy S7 – übertrumpfen konnten sie die Konkurrenz aber nicht.

Die Smartphone-Kamera mit 12,3 Megapixeln, die Google mit Superlativ ankündigte, zeigte laut Test sehr gute Ergebnisse, mit einer minimal besseren Schärfe als beim S7. Die Algorithmen der Kamera-App sorgten aber durch stärkeres Nachschärfen hin und wieder für kleinere Mängel. Im Vergleich zum S7 ließ sich auch ein leichter Hauch von Blaustichigkeit erkennen. Zumindest das kleine Pixel sei mit seinem AMOLED-Display mit 1920 x 1080 Bildpunkten zwar alltagstauglich – für VR-Anwendungen aber nicht die beste Wahl. Auch die mangelnde Erweiterbarkeit des Speichers durch eine SD-Karte könne bei den etwas günstigeren Pixel-Modellen mit 32 GByte zum Problem werden.

Bild 1 von 6 Google Pixel und Pixel XL (6 Bilder) Die Variante des Pixel mit weißer Front hat große Ähnlichkeit mit Apples iPhone.





Google Assistant noch nicht hilfreich

Der erstmals eingebaute Google Assistant erweise sich noch nicht als Killerapp. Er soll besser kontextbezogen Infos liefern und Google Now ergänzen. Dazu kann er natürliche Sprache verstehen und auf bereits gesammelte Informationen zurückgreifen. Abgesehen von der Fähigkeit mehr oder weniger flache Witze zu erzählen, konnten die Tester dem Assistant aber keine Information oder Funktion entlocken, die Google Now unter Android 7 nicht auch beherrsche. Features wie das Bestellen von Kinokarten seien in Deutschland wohl noch gar nicht möglich.

Insgesamt gehörten die Pixel-Phones klar zur Oberklasse, der Mehrwert gegenüber der eingestellten Nexus-Reihe sei deutlich. Allerdings gebe es technisch ebenbürtige Alternativen auch schon 200 Euro billiger.

Den ausführlichen Test lesen Sie online bei c't: