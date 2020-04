Google Stadia: Cloud-Gaming für zwei Monate kostenlos

Google bietet den Cloud-Gaming-Dienst Stadia zwei Monate lang kostenfrei an. Normalerweise kostet Stadia 10 Euro im Monat. Abonnenten bekommen während der Gratis-Phase alle Features von Stadia Pro kostenlos, können also zum Beispiel Inklusiv-Spiele wie Grid und Destiny 2 kostenlos spielen.

Eine Einschränkung gibt es aber: Wegen des Coronavirus will Google auch beim Cloud-Gaming die Datenrate drosseln, um die Netze nicht zu überlasten. Die standardmäßige Stream-Auflösung wird deswegen von 4K auf 1080p reduziert. Ob Nutzer weiterhin die Möglichkeit haben werden, manuell auf 4K umzusatteln, bleibt unklar. Ähnliche Verwirrung hatte Google bereits mit der Drosselung von Youtube gestiftet. Bei der Videoplattform scheint nur in manchen Fällen eine niedrigere Standard-Auflösung eingestellt zu werden, der Wechsel auf höhere Auflösungen bleibt aber möglich.

Stadia im Vergleich zu Geforce Now

In einem Blog-Eintrag schreibt Google, es könne bis zu 48 Stunden dauern, bis die Gratis-Ausgabe von Stadia Pro freigeschaltet wird. Bei der nun kostenfreien Variante von Stadia handelt es sich nicht um den lange geplanten Start von Stadia Base, der langfristig als kostenlos ausgelegten Stadia-Version. Stattdessen bietet Google nun die Pro-Variante vorübergehend gratis an. Denkbar ist, dass Google dieses "Test-Abo" im Anschluss an die Aktion in Stadia Base übergehen lässt.

Zwei Stadia-Varianten

Google Stadia läuft unter anderem auf Windows-PCs und einigen Android- und iOS-Handys. Der Cloud-Gaming-Dienst ist im vergangenen Jahr gestartet, war bisher aber nur für zahlende User verfügbar. Geplant waren aber von Anfang an zwei Versionen:

Ohne Abo : Die Stadia-Spiele müssen einzeln gekauft werden. Streaming ist lediglich in FullHD-Auflösung möglich, auch ohne gesonderte Corona-Maßnahmen. Diese Variante gibt es noch nicht, soll aber im Lauf des Jahres kommen.



: Die Stadia-Spiele müssen einzeln gekauft werden. Streaming ist lediglich in FullHD-Auflösung möglich, auch ohne gesonderte Corona-Maßnahmen. Diese Variante gibt es noch nicht, soll aber im Lauf des Jahres kommen. Mit Abo: Auch in der Abo-Variante von Stadia müssen die meisten Titel separat gekauft werden, einige Spiele wie Grid, Destiny 2 und Steamworld Dig 2 sind aber ohne Aufpreis spielbar. Das Abo erlaubt es Usern außerdem im Normalfall, in 4K-Auflösung mit HDR zu streamen. Es kostet üblicherweise 10 Euro im Monat, ist nun aber zwei Monate kostenlos.

(dahe)