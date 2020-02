Google Stadia: Cloud-Gaming jetzt für Samsung-Handys

Google erweitert den Handy-Support für seinen Cloud-Gaming-Dienst Stadia. Künftig funktioniert Googles Dienst auf den Galaxy-Smartphones der Reihe S ab dem S8 sowie der Note-Reihe ab dem Note 8. Damit deckt Google die beliebten Samsung-Flaggschiffe ab 2017 ab. Auch die neuen S20-Modelle stehen bereits auf der Liste, das Note 10 Lite und das Galaxy S10 Lite fehlen hingegen.

Neben den Galaxy-Smartphones läuft Google Stadia ab dem 20. Februar auch auf dem Razer Phone 1 und 2 sowie dem ASUS ROG Phone 1 und 2. Das sind stark ausgestattete Handys, die sich ausschließlich an Gamer richten – Google scheint in den Besitzern eine sinnvolle Zielgruppe zu vermuten.

Bisher lief Google Stadia ausschließlich auf Googles eigenen Pixel-Handys ab Generation 2. Gerade über den Samsung-Support könnte Google nun zahlreiche neue Handy-Nutzer abgreifen. Nach wie vor fehlen aber andere wichtige Smartphone-Hersteller komplett, darunter Apple, Huawei, Sony und Xiaomi.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Vergleich zwischen Stadia und GeForce Now

Was Stadia noch fehlt

Mobiltelefone sind so etwas wie die Königsdisziplin des Cloud-Gamings: Hochwertige PC- und Konsolenspiele unterwegs auf dem Handy ausführen zu können, ist für viele Gamer eine reizvolle Aussicht. Die Realität hinkt der Idealvorstellung aber hinterher, weil stabiles Cloud-Gaming in hoher Qualität ohne Ethernet-Verbindung bisher kaum möglich ist. Smartphones, die im besten Fall an ein WLAN verbunden sind, eigenen sich aktuell nur für Spiele wie zum Beispiel den Fußball-Manager, bei dem Latenzzeit keine große Rolle spielt.

Lesen Sie auch Nvidias Cloud Gaming GeForce Now im Test: Server-Hopping vom Feinsten

Nach dem durchwachsenen Launch von Stadia versucht Google derzeit, seine bei der Vorstellung gegebenen Versprechen einzuholen. Noch immer fehlen aber Features wie die geplante Youtube-Integration. Die Spiele-Bibliothek von Stadia ist weiterhin sehr mager. Der kürzlich angekündigte Zuwachs durch Spiele wie Panzer Dragoon Remake und die Serious Sam Collection hat nicht die Strahlkraft, um die Kritik aus der Community verstummen zu lassen.

(dahe)