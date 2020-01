Google Stadia: Metro Exodus wird kostenlos für Abonnenten

Ab Februar können Abonnenten von Stadia Pro den Ego-Shooter Metro Exodus kostenlos spielen. Das Stadia-Exklusivspiel Gylt wird ebenfalls ohne Aufpreis auf das Abo angeboten. Im Januar sind die Spiele Thumper und Rise of the Tomb Raider noch kostenlos verfügbar – nach der Aktivierung bleiben sie in der Bibliothek.

Metro Exodus gehört zu den besten Shootern der vergangenen Jahre. Der dritte Teil der Metro-Reihe des Entwicklerstudios 4A Games lief als eines der ersten Videospiele mit Raytracing-Technik. Bisher kostet Metro Exodus 40 Euro bei Stadia, das Stadia-Exklusivspiel Gylt gibt es für 30 Euro.

Seit dem turbulenten Marktstart von Stadia im vergangenen November wurde es einigermaßen ruhig um den Cloud-Gaming-Dienst von Google. Das liegt in erster Linie daran, dass inhaltlich nicht viel passiert ist: Mit Ausnahme ein paar weniger neuer Spiele wie Borderlands 3 ist Stadia im Großen und Ganzen noch auf dem Stand wie zum Launch.

Community brodelt

Noch immer warten Abonnenten von Stadia Pro auf versprochene Featues wie 4k-Streaming im Browser oder die Integration des Google Assistent, fasst die Community in einem Reddit-Post zusammen. Noch immer kann Stadia nur auf Pixel-Handys verwendet werden, noch immer ist die Auswahl an verfügbaren Videospielen dünn. Von Google gibt es auf die Kritik nur Standardantworten: Man nehme das Feedback zur Kenntnis, schreibt eine Community-Managerin.

Stadia machte von Anfang an Negativ-Schlagzeilen: Wegen technischer Probleme, magerer Spiele-Auswahl und hoher Preise fiel der Cloud-Gaming-Dienst von Google in der Fachpresse und bei vielen Abonnenten durch. Googles holpriger Stadia-Start erweckte den Eindruck, als werfe man die ersten Nutzer nur in eine Beta-Phase. Stadia kostet 10 Euro pro Monat im Abo, Spiele müssen separat einzeln gekauft werden. Google plant eine abofreie Version von Stadia, bei der man lediglich die Spiele kaufen muss. Einen Starttermin gibt es noch nicht. (dahe)