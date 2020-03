Google Stadia: "The Division 2" kommt mit Crossplay auf die Cloud-Gaming-Plattform

Am 17. März endet die Blockbuster-Dürre bei Google Stadia: Ubisoft veröffentlicht seinen Online-Shooter The Division 2 für Googles Cloud-Gaming-Dienst. Ein gutes Jahr nach der ursprünglichen Veröffentlichung für PC und Konsolen ist The Division 2 dann endlich auch bei Stadia spielbar. Schon vor dem Launch des Cloud-Gaming-Dienstes hatte Google mit The Division 2 geworben, ein fester Termin war aber nie genannt worden. Wie viel The Division 2 für Stadia kosten wird, ist noch nicht bekannt.

Auch die Erweiterung "Warlords of New York" wird auf Stadia verfügbar sein, muss allerdings zusätzlich gekauft werden. Stadia-Nutzer dürften sich vor allem über das Crossplay-Feature freuen. Wer The Division 2 auf Stadia kauft, kann online auch mit Spielern zusammenspielen, die die herkömmliche PC-Fassung erworben haben.

Praktisch ist das vor allem, weil die Nutzerbasis von Stadia verhältnismäßig klein sein dürfte. Dank der Crossplay-Funktion können Stadia-User dennoch in einer gut bevölkerten Online-Welt spielen. Dass Stadia-Spieler aufgrund der höheren Latenz im Nachteil sind, sieht Ubisoft offensichtlich als das kleinere Übel.

Spielfortschritt lässt sich übertragen

Damit Crossplay funktioniert, muss Stadia mit einem Uplay-Account verknüpft werden. Auch der Spielfortschritt wird dann über beide Plattformen synchronisiert. Nutzer können also ihren Account praktisch ohne Einbußen mit zu Stadia nehmen – solange sie das Online-Spiel dort ein zweites Mal kaufen.

Google Stadia braucht große Blockbuster-Spiele wie The Division 2 dringend. Die etwa 30 Titel umfassende Bibliothek des Cloud-Gaming-Dienstes besteht hauptsächlich aus kleineren Indie-Spielen oder älteren Games. Um User langfristig binden zu können, muss Stadia regelmäßig für hochwertigen Nachschub sorgen. Seit Borderlands 3 im Dezember sind kaum namhafte Titel zur Stadia-Bibliothek gestoßen.

