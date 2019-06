Cloud-Gaming-Dienst Google Stadia: Mehr am Donnerstag, wohl mit Baldur's Gate 3

In einem Livestream will Google am 6. Juni weitere Informationen zum eigenen Cloud-Gaming-Dienst bekanntgeben. Unter anderem könnten bei dem Event die Fragen beantwortet werden, wann Google Stadia auf den Markt kommt und wie viel es kostet – oder ob es sich möglicherweise sogar komplett über Werbung finanziert. Die Google Stadia Connect wird am 6. Juni um 18 Uhr übertragen. Das Timing ist nicht ganz willkürlich: Google kommt damit der Spieleshow E3 knapp zuvor.

Googles Trailer zum Cloud-Gaming-Dienst Stadia (Quelle: Stadia)

Es wird erwartet, dass Google bei dem Event auch einige Spiele in Aktion zeigen wird. Auch Neuankündigungen sind möglich. Glaubhaften Gerüchten zufolge hat Google einen besonderen Kracher in der Hinterhand: Baldur's Gate 3 soll im Google-Livestream enthüllt werden.

Baldur's Gate 3 in Entwicklung

Dass sich die Fortsetzung des legendären Rollenspiels bei den belgischen Larian Studios in Arbeit befindet, gilt als praktisch gesichert. Seit Tagen ziert ein Teaser die Webseite des Entwicklerstudios, er zeigt eine stilisierte 3. Larian ist das Entwicklerstudio hinter den isometrischen Rollenspielen Divinity: Original Sin 1 und 2 – dass es sich beim Teaser tatsächlich um Baldur's Gate 3 und nicht um Original Sin 3 handeln dürfte, zeigt der Blick in den Code der Webseite. Dort wird die Bilddatei klar als Teaser für Baldur's Gate 3 ausgewiesen.

Gerade Divinity: Original Sin 2 wurde von Kritikern und Spielern in hohen Tönen gelobt, es zählt zu den besten Rollenspielen der vergangenen Jahre. Unklar ist, ob Baldur's Gate 3 exklusiv auf Google Stadia erscheint. Dass sich Larian bei einem derart großen Titel auf ein solches Experiment einlassen würde, ist aber unwahrscheinlich. In der Branche ist es gängige Praxis, dass Entwicklerstudios ohne eigenes E3-Großevent ihre Spiele bei den Plattform-Entwicklern vorstellen. Das muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass es sich um Exklusivtitel handelt.

"Divinity: Original Sin 2" angespielt: Ein Spiel, sie zu knechten

Stadias Alleinstellungsmerkmal

Google hatte Stadia erstmals im März im Rahmen der Game Developers Conference angekündigt. Es handelt sich um einen Cloud-Gaming-Dienst im Stil von Geforce Now und Playstation Now: Die Spiele werden auf Servern des Anbieters ausgeführt und dann auf die Rechner der Spieler gestreamt. Bei optimaler Internetverbindung kann die Latenz dabei so niedrig gehalten werden, dass die meisten Spiele ohne Einschränkungen auch auf technisch schwachen Endgeräten gespielt werden können. In der Praxis klappt das aber nicht immer perfekt.

Google kann seine Starke Server-Infrastruktur als Argument für Stadia vorbringen. Der Dienst unterscheidet sich außerdem durch eine starke Youtube-Integration von der Konkurrenz: Mit "State Share" kann ein Spieler seine aktuelle Spielposition abspeichern und als Link teilen. Youtuber können also besonders bemerkenswerte Momente aus ihrem Stream mit ihren Zuschauern teilen, die sie dann direkt nachspielen können. (dahe)