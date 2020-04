Googles Cloud-Gaming Stadia bekommt "PUBG" und EA-Spiele

Spiele-Nachschub für Googles Cloud-Gaming-Dienst Stadia: Der Online-Shooter "Playerunknown's Battlegrounds" (PUBG) ist nun auf Stadia verfügbar, teilt Google mit. Für Abonnenten der Pro-Variante von Stadia ist PUBG inklusive Season Pass kostenlos, User ohne Abo zahlen 30 beziehungsweise 40 Euro für die Variante mit Season Pass.

PUBG ist eines der namhaftesten Spiele, die in den vergangenen Monaten zum Stadia-Portfolio gestoßen sind. Der Online-Shooter ist berüchtigt für seine durchwachsene Optimierung und die damit verbundenen Performance-Probleme – eine gute Gelegenheit für Googles Server, die Hardware-Muskeln spielen zu lassen. Die Stadia-Variante von PUGB kann dank Crossplay auch mit Konsolenspielen zusammen gespielt werden.

FIFA X und Madden Y

Im weiteren Verlauf des Jahres bekommt Stadia dann weiteren Spiele-Nachschub von Publisher EA. Im Herbst soll das Action-Spiel "Star Wars Jedi Fallen Order" auf Stadia verfügbar werden. Ende des Jahres sollen dann die Sportspiele "FIFA" und "Madden" folgen.

Vergleich von Geforce Now und Stadia

Dabei verschweigt Google aber, um welche Versionen von FIFA und Madden es sich handeln wird. Beide Spielereihen werden jährlich im Sommer (Madden) und Herbst (FIFA) neu aufgelegt – bis Ende des Jahres wird es also voraussichtlich neue Versionen geben. Es ist möglich, dass Google die Jahreszahlen nicht explizit genannt hat, weil die kommenden Ausgaben FIFA 21 und Madden 21 derzeit noch nicht offiziell enthüllt wurden. Sollten auf Stadia aber veraltete Versionen der Sportreihen starten, wäre das für Fans eine herbe Enttäuschung.

Stadia auch kostenlos

Gleich im Mai bekommt Stadia Zuwachs von einigen weniger bekannten Spielen. Dazu gehören "Zombie Army 4" und "SteamWorld Heist". Eine lang angekündigte Funktion wurde nun ebenfalls freigeschaltet: Spiele können nun über Links, die zum Beispiel auf Youtube eingebunden werden können, direkt ein Stadia-Spiel starten.

Die kostenlose Version von Google Stadia ist seit Anfang April verfügbar. In dieser Version entfällt die monatliche Abo-Gebühr, dafür müssen Gratis-Nutzer aber einige Einschränkungen beim Spiele-Streaming hinnehmen. Derzeit bietet Google außerdem die Abo-Variante noch vorübergehend kostenlos an. In beiden Versionen müssen die meisten Spiele zusätzlich gekauft werden. (dahe)