(Bild: Google Stations)

In Indien hat Google bereits mehr als 50 Bahnhöfen öffentliche WLAN-Zugänge zum Internet spendiert. Nun sollen auch alle möglichen anderen Standorte folgen. Dafür hat das US-Unternehmen eine eigene Plattform eröffnet.

Ein Jahr nachdem Google öffentliches WLAN für 100 indische Bahnhöfe versprochen hat, zieht das Unternehmen eine positive Bilanz und will die Initiative deutlich ausweiten. Für Google Station sucht das US-Unternehmen nun Partner, um "schnelles Internet für jeden" anbieten zu können, berichtet The Verge.

Nachdem in Indien inzwischen 52 Bahnhöfe mit WLAN-Hotspots ausgerüstet worden seien, sollen nun alle möglichen Standorte folgen – etwa Cafés oder Einkaufszentren. Sie sollen mit Googles Hilfe einfach ein sicheres und leicht zugängliches öffentliches WLAN einrichten können. Wie die jeweils finanziert werden, sollen demnach die Partner entscheiden.

Erster Kontakt zum Internet

Mit dem Projekt baut Google demnach auf den Erfahrungen auf, die in Indien gesammelt hat und weiter sammelt. Dort gehen laut Caesar Sengupta von Google jeden Monat 3,5 Millionen Menschen über Googles Hotspots online.

Jeden Tag kommen angeblich rund 15.000 Inder darüber überhaupt zum ersten Mal ins Internet. Bis Ende des Jahres sollen in Indien die versprochenen 100 Bahnhöfe angeschlossen sein. In welchen Staaten Google danach öffentliche WLAN-Hotspots eröffnen will, teilt das Unternehmen jedoch nicht mit. (mho)