Google baut Rechenzentrum in Dänemark

Google hat nahe dem dänischen Fredericia mit dem Bau seines fünften europäischen Rechenzentrums begonnen. Bis 2021 sollen hier zwei große Rechenzentren mit jeweils 13.000 Quadratmetern Fläche sowie weitere Gebäude für Technik und Verwaltung entstehen. Der Energiebedarf der Anlage am Kleinen Belt soll komplett mit CO 2 -neutralem Strom gedeckt werden, kündigte der Internet-Konzern am Dienstag an. Google beziffert die Investitionen in den Standort mit rund 600 Millionen Euro.

Für Fredericia bedeutet die Ansiedlung eine Belebung des Arbeitsmarkts. Während der Bauarbeiten dürften über 1400 Jobs anfallen, schätzt das Unternehmen. Im fertigen Rechenzentrum sollen dann bis zu 250 Menschen Arbeit finden. Dänischen Medienberichten zufolge hat Google bereits mit der Suche nach Mitarbeitern für das Rechenzentrum begonnen.

Google betreibt in Europa bereits Rechenzentren in Irland, Finnland, Belgien und den Niederlanden. Auch andere große US-Unternehmen wie Apple oder Facebook haben Rechenzentren in Europa. Insbesondere nach den Enthüllungen der ausufernden Internet-Überwachung durch US-Geheimdienste sind US-Firmen verstärkt dazu übergegangen, Infrastruktur im Geltungsbereich des EU-Rechts aufzubauen und Cloud-Dienste aus europäischen Rechenzentren anzubieten.