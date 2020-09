Google erneuert Angaben zu Lizenzen bei der Bildersuche

Um mehr Klarheit in die Angaben zu Lizenzen bei Bildern in der Googlesuche zu bringen, führt der Suchmaschinenanbieter ein Banner ein, das direkt zu weiterführenden Informationen leitet. Zum einen verbirgt sich dahinter, wie ein Foto lizensiert ist, zum anderen zeigt Google aber auch gleich an, was man für eine erlaubte Nutzung des Bildes tun muss. Die Informationen muss der Rechteinhaber beziehungsweise Seitenbetreiber zur Verfügung stellen.

Die neue Angabe habe Google laut eines Blogbeitrags mit Anbietern von Bildern, Bildagenturen und weiteren Experten ausgearbeitet. Sie soll helfen, das richtige Bild zu finden, aber eben auch den richtigen Umgang damit. In der Suche lässt sich nämlich nun auch die gewünschte Lizenz als Kriterium auswählen. Zeigt Google in der normalen Suche das Banner bei Bildern, zu denen es Angaben gibt, listet der Filter nur noch solche Bilder auf. Klickt man auf das Banner, erscheint, sofern vom Urheber hinterlegt, auch ein Link zum Weg, über den die Lizenz erworben werden kann. Als Filter lässt sich auch auswählen, dass etwa nur Bilder mit Creative Commons Lizenz angezeigt werden sollen. Neben den Lizenzangaben erscheint natürlich auch, wer der Urheber überhaupt ist beziehungsweise wem die Credits gebühren.

Structured Data vor IPTC

Die Informationen müssen vom Inhaber als Markup hinterlegt werden, damit Google sie auslesen kann. Dafür hatte das Unternehmen bereits im Februar auf Umstellungen im offenen Standard Schema.org und der IPTC-Daten aufmerksam gemacht. Die International Press Telecommunications Council (IPTC) hat einen Standard für die Metadaten von Digitalfotos entwickelt. Google bevorzugt aber die strukturierten Daten von Schema.org. Sollte also beides vorhanden sein, greift Google auf die der Webseite zurück.

Seitenbetreiber, die Bilder anderer Inhaber erlaubterweise verwenden, können diese ebenfalls mit der entsprechenden Lizenz und dem Link zum Urheber versehen. Laut eines Support-Beitrags von Google haben die Lizenzangaben keinen Einfluss auf das Ranking der Suchergebnisse. (emw)