(Bild: dpa, Britta Pedersen/Archiv)

Sendungen von US-Fernsehsendern könnten in den USA bald über Youtube abrufbar sein. Google soll sich laut informierter Personen bereits mit dem Sender CBS geeinigt haben, mit Disney werde verhandelt.

Google macht nach einem Zeitungsbericht Fortschritte bei dem Plan, das Programm von US-Fernsehsendern auf seiner Videoplattform Youtube ins Netz zu bringen. Ein Deal mit dem Sender CBS stehe bereits, eine Vereinbarung zu Kanälen der Gruppe 21st Century Fox sei nahe, mit Disney werde verhandelt, schrieb das Wall Street Journal am Mittwoch unter Berufung auf informierte Personen.

Günstiger als Kabel-Abo

Im amerikanischen Fernsehmarkt braucht man traditionell teure Kabel- oder Satellitenzugänge, um die Sender sehen zu können. Zugleich gehen die Sender nach jahrelangem Zögern online. So will der Online-Dienst Hulu, der den Medienriesen Comcast, Disney, Fox und Time Warner gehört, mit einem Internet-TV-Angebot starten. Sony bietet auch eine Zusammenstellung von Kanälen an. Bei Apple soll schon der 2011 verstorbene Mitgründer Steve Jobs versucht haben, die Sender zu einer Kooperation zu bewegen.

Der Preis für eine "abgespeckte" Auswahl von Kanälen solle bei Googles Online-TV-Dienst bei 25 bis 40 Dollar liegen – deutlich günstiger als ein Kabel-Abo. Für die US-Fernsehbranche geht es dabei auch um die Frage, wie sich die Sender mit ihren teueren Inhalten künftig finanzieren werden, wenn das bisherige System wackelt. (dpa) / (kbe)