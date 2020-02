Google führt erklärende Icons in der Bildersuche ein

Die Google Bildersuche bekommt in dieser Woche eine Erweiterung. Icons zeigen künftig an, welcher Inhalt sich auf der Seite verbirgt, von der ein Bild stammt; also etwa, ob man auf eine Rezept-Sammlung gelangt, wenn man dem Link folgt, oder auf eine Verkaufsseite mit Sonderangeboten oder ein Video erscheint. Mit der Maus auf dem Symbol zeigt Google sogar die Länge eines Videos an.

Wegen der Markierung fällt die Anzeige der Größe eines Bildes weg. Diese wurde bisher in der Vorschau unten links angezeigt, sobald man mit der Maus darüber fuhr. Die Änderung hat Google in mehreren Tweets angekündigt.

Zusätzlich testet Google die Anzeige von Foto-Lizenzen, allerdings noch in einem Beta-Stadium, so dass nicht jeder Nutzer davon etwas mitbekommt. Entwickler können aber bereits die entsprechenden Metadaten einbauen, damit die Bilder bereit sind, sobald die Funktion eingeführt wird.

(emw)