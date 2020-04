Google gegen Abofallen: Neue Richtlinien im Play Store

Mit neuen Richtlinien im Play Store will Google für mehr Transparenz bei Abonnements innerhalb von Anwendungen sorgen. Entwickler werden dazu aufgefordert, irreführende Praktiken zu unterlassen und klar abzustecken, welche Features ohne ein Abo nicht nutzbar sind. Außerdem ergänzt Google den Play Store selbst um neue Funktionen, die bei der Übersicht über laufende Abos helfen sollen.

Im Rahmen der neuen Richtlinien müssen Entwickler ihre Nutzer genau darüber informieren, welche Dienste oder Inhalte das Abonnement für die jeweilige Anwendung umfasst. Diese Information muss klar kommuniziert werden, gerade auch bei In-App-Werbeanzeigen und auf dem Startbildschirm. Laut einem Blog-Eintrag von Google basieren die neuen Richtlinien auf Nutzer-Feedback. Sie sollen das Vertrauen der User in Apps aufrechterhalten.

"Jederzeit transparent"

"Ihr Angebot muss jederzeit transparent sein. Dazu gehört auch, dass Sie Ihre Angebotsbedingungen ausdrücklich darlegen, beispielsweise die Kosten und den Abrechnungszeitraum für Ihr Abonnement sowie die Frage, ob ein Abonnement für die Nutzung der App erforderlich ist", schreibt Google in den neuen Richtlinien. "Nutzer sollten nicht noch anderweitig recherchieren müssen, um an diese Informationen zu gelangen."

Konkret müssen Apps bei Jahresabos auch den Jahrespreis angeben – nicht nur die einzelnen Monatspreise. Bei Abos, die als "kostenlose Testversion" deklariert sind, dürfen außerdem keine Kosten anfallen. Die Nutzer müssen außerdem darüber informiert werden, wann das Probeabo in ein kostenpflichtiges Abonnement übergeht und wie sie es rechtzeitig kündigen können.

Mails, wenn Abos vor der Erneuerung stehen

Die neue Policy im Google Play Store gilt für neue Anwendungen ab dem 16. April. Bereits veröffentlichte Anwendungen haben ab dem 16. April 60 Tage Zeit, die Änderungen umzusetzen. Der Android-Anbieter stellt Entwickler dafür eine Abo-Checkliste zur Verfügung. Hält sich eine App nicht an die Richtlinien, droht ihr der Rausschmiss aus dem Play Store.

Lesen Sie auch Klickbetrug: Google entfernt Apps mit 1,7 Millionen Downloads aus Play Store

Neben den neuen Richtlinien will Google die Abo-Verwaltung auch mit neuen Features des Play Stores verbessern. User, deren Probeabo ausläuft, werden zukünftig per Mail darüber informiert. Außerdem schickt Google eine Nachricht, wenn ihre längerfristigen Abos vor der automatischen Erneuerungen stehen. Google will Nutzer außerdem darauf hinweisen, dass mit der Deinstallation einer App keine Kündigung des Abos einhergeht. (dahe)