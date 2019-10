Google gibt .new-Domains zur Registrierung frei

Die kurzen .new-Domains sparen Zeit: Wer etwa doc.new in die Adresszeile des Browsers tippt, öffnet damit fix ein neues Dokument in Google Docs. Die Top-Level-Domain hatte Google vor einem Jahr vorgestellt und für seine Web-Apps verwendet. Seitdem sind bereits einige Shortcuts hinzugekommen: cal.new legt einen neuen Kalendereintrag an; slide.new erzeugt eine neue Präsentation. Demnächst öffnet Google die .new-Domains für alle.

Zunächst hat etwa der Streamingdienst Spotify eine eigene .new-Domain eingerichtet – playlist.new erzeugt ebendiese. Weitere Dienste und Domains sollen folgen: eBay-Verkäufer etwa tippen demnächst sell.new in den Browser, um ein Angebot zu erstellen. Github-Nutzer werden mit repo.new ein neues Repository erzeugen können. Inhaber von Markennamen haben während der Vorrechtphase bis zum 14. Januar 2020 Zeit, .new-Domains zu reservieren. Ab 2. Dezember hat dann jeder die Möglichkeit, eine Domain unter whats.new zu registrieren, schreibt Google in seinem Blog.

Strenge Regeln für Domaininhaber

Es gibt in der Domain-Registrierungsrichtlinie von Google jedoch die Einschränkung, dass eine .new-Domain dem Nutzer einen oder mehrere Schritte einsparen muss, etwa bei der Registrierung bei einem Online-Dienst oder eben bei einer Aktion. Wer die Domain nicht für einen solchen Shortcut, sondern für ein Katzen-Blog verwendet, muss eventuell mit einer Löschung der Domain rechnen. Nach der Registrierung haben die Seitenbetreiber 100 Tage Zeit, den Regeln zu entsprechen.

Im Mai 2018 hatte Google die Domain-Endung .app vorgestellt, die vor allem für App-Entwickler gedacht ist. Wer will, kann die Endung aber auch für andere Dinge nutzen. Die Besonderheit: Die Verschlüsselung mit HTTPS ist Pflicht – das gilt auch für die .new-Domains. Im Februar dieses Jahres startete Google außerdem den Verkauf von .dev-Domains. (dbe)