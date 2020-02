Google investiert 10 Milliarden US-Dollar in eigene US-Infrastruktur

Die Google-Mutter Alphabet ist 2019 der größte Investor in den USA gewesen, schreibt CEO Sundar Pichai in einem Blogpost. Das soll sich anscheinend auch in diesem Jahr nicht ändern. Der Konzern kündigt Investitionen in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar an. Mit dem Geld sollen in elf Bundesstaaten Datencenter und Büros aufgebaut und erweitert werden.

Pichai erklärt beispielhaft, welchen Nutzen die Investitionen für Gemeinden haben. In Pryor, einer Stadt in Oklahoma, hätten Schulen dadurch neue Bücher anschaffen und Kurse in den MINT-Fächern anbieten können. Kleine Unternehmen und Studenten profitierten von Angeboten. Auch 2020 würden dadurch erneut tausende Jobs entstehen – in den Datencentern direkt, aber auch im Bereich erneuerbare Energien sowie durch die Erweiterung der gesamten Infrastruktur.

Google plant, weitere Entwickler und Ingenieure einzustellen, neue Büros sollen entstehen, Start-ups unterstützt werden. Die Arbeit mit Regierungen und Organisationen wird weiterhin vorangetrieben, dazu gehört etwa das Bay-Area-Housing-Projekt, durch das bezahlbarer Wohnraum entstehen soll. Vergangenes Jahr hatte Google bereits angekündigt, massiv das Portfolio an Wind- und Solarenergie ausbauen zu wollen.

