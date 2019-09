Google kündigt Android 10 Go Edition an

Google hat in dieser Woche eine Go Edition von Android 10 angekündigt. Die 2018 eingeführte, für leistungsschwache Smartphones und Mobilfunknetze optimierte Version des mobilen Betriebssystems Android soll in der Android-10-Fassung im Herbst 2019 erscheinen. Erste Smartphones mit der Android 10 Go Edition sollen noch im vierten Quartal 2019 erhältlich sein. Ein neues Logo spendiert Google seinem Android-Go-Programm ebenfalls.

Android Go bekommt ein neues Logo. (Bild: Google)

Die Android 10 Go Edition verspricht laut Google mehr Sicherheit und mehr Geschwindigkeit. Im Vergleich zur Android 9 Go Edition sollen Apps nach dem Tippen auf das App-Icon rund zehn Prozent schneller starten. Auch der Wechsel zwischen mehreren Apps soll nun schneller erfolgen und den Arbeitsspeicher schonen. Mit der Android 10 Go Edition hält außerdem die neue Datei- und Vollverschlüsselungstechnik Adiantum Einzug in Android Go. Adiantum wurde von Google bereits im Februar vorgestellt. Die Technik ist auf leistungsschwache Hardware ausgelegt und soll sich vor allem für Geräte eignen, die mit dem Advanced Encryption Standard (AES) überfordert sind.

Android-Go-Smartphones schon ab 27 US-Dollar erhältlich

Neben der Ankündigung von Android 10 Go Edition gibt Google in der aktuellen Mitteilung auch ein Status-Update für Android Go. Demnach veröffentlichten in den vergangenen 18 Monaten seit der Einführung der Android 9 Go Edition mehr als 500 Hersteller weltweit mehr als 1.600 Android-Smartphone-Modelle mit der Android Go Edition. Sie werden in mehr als 180 Ländern verkauft, darunter Indien, Südafrika, Brasilien und Nigeria. Zu diesen Geräten zählen etwa das Samsung A2 oder das Xiaomi Redmi Go. Android-Go-Geräte sind bereits ab 27 US-Dollar erhältlich.

