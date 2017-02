(Bild: Google)

Laut Google zahlen bereits mehr als drei Millionen Unternehmen für Dienste der G Suite. Nutzer sollen nun mit neuen Funktionen in den Bereichen DLP und Verschlüsselung mehr Sicherheit für ihre Daten erhalten.

Mit einigen neuen Funktionen will Google seine Cloud-Plattform G Suite Unternehmen weiter schmackhaft machen. Dabei haben die Entwickler vor allem Features im Bereich Sicherheit hinzugefügt. So können Administratoren künftig festlegen, dass Nutzer einen externen Schlüssel wie ihr Smartphone neben ihrem regulären Passwort zum Anmelden benötigen.

Außerdem hat der Konzern Funktionen zur Data Loss Prevention (DLP) in Drive hinzugefügt. Mit ihnen sollen Verantwortliche schnell und einfach erkennen können, ob in Dokumenten wichtige Informationen versteckt sind und ein Abfließen dieser verhindern. Zum Auffinden von Daten in Bildern haben die Entwickler dem Werkzeug eine Texterkennung (Optical Character Recognition – OCR) spendiert, die entsprechende Dateien nach den zuvor festgelegten Regeln durchsucht.

E-Mails verschlüsseln und unter die Lupe nehmen

Laut dem zugehörigen Blogeintrag hat Google Gmail die Unterstützung eigener Zertifikate für die S/MIME-Verschlüsselung von E-Mails hinzugefügt. Administratoren können Nutzern auch die Verwendung des Standards vorschreiben und DLP-Scans durchführen. Neu ist ebenfalls, dass sich die angehäuften Nachrichten in Gmail erstmals mit Diensten von Drittanbietern archivieren lassen.

Zudem bietet Gmail Verantwortlichen nun eine Analyse der Log-Dateien mit BigQuery. Hierbei handelt es sich um ein Werkzeug zum Durchsuchen von großen Datenmengen. So sollen Firmen den Gebrauch des Dienstes durch ihre Mitarbeiter besser im Blick behalten können. (fo)