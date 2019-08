Google stellt Reise-App "Trips" ein

Mitten in der Ferienzeit stampft Google seine Urlaubsplanungs-App "Trips" ein. Seit dem 5. August wird die App "nicht mehr unterstützt". Die meisten Funktionen von Trips werden nun Bestandteil von der allgemeinen Google-Suche sowie von Google Maps. Das endültige Aus von Trips hatte Google erstmals im Juni angekündigt.

Die gesammelten Reiseinformationen und die individuellen Nutzerdaten gehen nicht verloren, sie befinden sich nur an unterschiedlichen Orten. Die Aktivitäten etwa sind auf google.com/travel unter dem Tab "Entdecken" zu finden. Für den Zugriff müssen sich Nutzer mit ihrem Google-Konto anmelden. Weitere Hinweise für ehemalige Trips-Nutzer hat Google auf einer Hilfeseite zusammengefasst.

Google erweitert Reiseseite

Zuvor hatte Google seine Reiseseite umgebaut und erweitert, seitdem sind viele der Funktionen von Trips an dieser Stelle zu finden. Die Reise-App hatte Google im September 2016 veröffentlicht. Trips speicherte Reservierungsdaten und machte Vorschläge für Sehenswürdigkeiten und andere Ausflugsziele. Als praktischer Reisebegleiter versammelte die App alle Infos an einem zentralen Ort. Was nun noch bleibt, ist ein weiteres Grab auf dem "Friedhof der Google-Produkte". (dbe)