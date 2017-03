Nach dem Update auf Android 7.1.1 hatten viele Besitzer eines Nexus 6 mit Problemen zu kämpfen. Google hat sich zu einem recht drastischen Schritt entschieden: Das Nexus 6 wird auf Android 7.0 zurückgestuft.

Android 7.1.1 sollte die letzte Version des Google-Betriebssystems werden, das für das Nexus 6 zur Verfügung gestellt wird. Viele Nutzer berichteten nach dem Update von Problemen etwa beim Telefonieren, ein Sicherheitsupdate machte Android Pay zwischendurch unbrauchbar. Offenbar bezweifelt Google, diese Probleme noch in den Griff bekommen zu können: Das Nexus 6 wird stattdessen auf Android 7.0 zurückgestuft. Davon berichten unter anderem Reddit-Nutzer.

Das Downgrade für das Nexus 6 wird Over-the-Air (OTA) ausgespielt. Wer sich also nicht explizit dagegen wehrt, wird sein Nexus 6 bald wieder in Android-Version 7.0 nutzen müssen. Das ist aber nicht der einzige Kritikpunkt am Vorgehen Googles. Da im Android-System Downgrades eigentlich nicht vorgesehen sind, zicken betroffene Smartphones nach der Rückstufung offenbar stark, manche User bezeichnen ihr Handy sogar als unbrauchbar. Ein Community-Manager des Android-Teams kann auch nur eine unbefriedigende Lösung anbieten: Wer Probleme hat, müsse sein Smarpthone eben auf Werkseinstellungen zurücksetzen. (dahe)