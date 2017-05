(Bild: Owlchemy Labs)

Mit dem VR-Entwicklerstudio Owlchemy Labs hat Google ein weiteres Start-up übernommen. Von der Übernahme erhofft man sich neue Impulse für virtuelle Realitäten und Interaktionsmodelle.

Das 2010 gegründete Softwareunternehmen Owlchemy Labs, das sich auf VR-Spiele spezialisiert hat, wurde von Google übernommen. Der Suchmaschinenhersteller verspricht sich von der Übernahme neue Ansätze bei der Entwicklung von VR-Steuerung und lobte die Produkte als "durchdachte interaktive Erlebnisse, die gut reagieren, intuitiv sind und sich natürlich anfühlen." Die Übernahme des kleinen Studios mit 23 Mitarbeitern passt in Googles bisherige Bemühungen, das Thema VR aus der Nische zu führen. Zum Kaufpreis machten beide Unternehmen keine Angaben.

Mit dem Spiel Job Simulator – 2016 veröffentlicht für alle großen VR-Plattformen – zeigten die Entwickler, was mit virtueller Realität möglich ist. In der Fiktion befindet sich der Spieler im Jahr 2050: Roboter haben den Menschen das Arbeiten abgenommen und in einem Job Simulator kann man noch einmal erleben, was es früher bedeutete, selbst zu arbeiten. Eigentlich banale Bürotätigkeiten wie das Bedienen eines Kopierers werden in der VR, auch durch die bunte Comic-Aufmachung, für den Spieler zu einem abwechslungsreichen Erlebnis. Das Konzept überzeugte zahlreiche Spielepreisjurys, die das Spiel mehrfach auszeichneten. (jam)