Google verbessert Teilen-Dialog für Drive-Nutzer

Google veröffentlicht ein Redesign des Teilen-Dialogs in Drive-Diensten, also für Docs, Sheets, Slides und Teile des Webs. Die neue und laut Google vor allem verbesserte Optik soll in den kommenden Wochen allen G-Suite- und Privatnutzern zur Verfügung stehen.

Wer via Google Dokumente zum Bearbeiten teilen möchte, sieht nun einen stärker gegliedertes Fenster – Personen und Aufgaben beziehungsweise Berechtigungen sind getrennt von der Linkfunktion auswählbar. Zudem gibt es eine Übersicht über alle Zugriffsberechtigungen. Seit kurzem hat Google Docs auch eine Autokorrekturfunktion und schlägt passende Wörter vor.

Lesen Sie auch Homeoffice: Software zum gemeinsam Bearbeiten

"Dokumente zu teilen ist sensibel, gerade in heutigen Zeiten, in denen mehr Menschen remote und kollaborativ von verschiedenen Orten aus an Dokumenten arbeiten" – deshalb sei es umso wichtiger, Risiken, wie aus Versehen falsche Einsichten zu gewähren, zu minimieren, heißt es in einem G-Suite-Blogbeitrag. (emw)