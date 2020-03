Google veröffentlich neue Funktionen für Pixel-Smartphones

Mit den im vergangenen Jahr eingeführten Feature Drops bringt Google neue Funktionen auf die eigenen Pixel-Smartphones. Statt auf jährliche Major-Updates warten zu müssen, bekommen Pixel-Nutzer auch in Zukunft neue Funktionen in kleinen Häppchen serviert, was die Attraktivität der Pixel-Telefone steigern soll.

Der mit Android 10 eingeführte Dark Mode lässt sich mit dem Update nun über eine Schaltfläche in den Quick Settings mit einem Fingertip ein- und ausschalten. Alternativ wechselt Android auf Wunsch selbstständig bei Sonnenuntergang in den dunklen Modus und morgens wieder zurück.

Das Power-Menü, das sich durch einen längeren Druck auf die Ein/Aus-Taste öffnet, bringt künftig einen Schnellzugriff auf die in Google Pay hinterlegten Kredit-, Rabatt- oder Eintrittskarten und auf Flugtickets. Sofern letztere nicht anhand der Bestätigungsmail automatisch in Google Pay landen, lassen sie sich nun per Screenshot manuell hinzufügen.

Mit den neuen Rules lässt sich Android (ein wenig) automatisieren und tritt damit in Konkurrenz mit Tools wie Tasker: Anhand des Standorts oder des verbundenen WLAN schaltet sich das Telefon selbstständig leise, auf Vibration oder wechselt in den "Bitte nicht stören"-Modus.

Darüber hinaus bringt das Update 169 neue Emojis und AR-Effekte für Google Duo, die sich dank KI an den eigenen Gesichtsausdruck anpassen. Laut Google werden diese neuen Funktionen auf allen Pixel-Geräten der Generationen 2 bis 4 verfügbar sein.

Features nur für Pixel 4

Andere Features bleiben dagegen dem aktuellen 4er Modell vorbehalten: So bekommt die nur dort verfügbare Gestensteuerung Motion Sense eine neue Geste spendiert, mit der man die Musikwiedergabe per Handgeste pausiert und fortsetzt. Zudem will Google die automatische Anpassung der Displayhelligkeit verbessert haben. Im Vergleich zu anderen High-End-Smartphones schnitt das Pixel 4 bei der maximalen Helligkeit nur durchschnittlich ab. Künftig sollen bei direktem Sonnenlicht temporär zusätzliche Reserven freigeschaltet sein, sodass sich das Display in sehr heller Umgebung besser ablesen lässt. Zudem wird die Erkennung von Autounfällen, die automatisch den Notruf wählt, künftig nicht nur in den USA, sondern auch in Kanada, Australien und UK verfügbar sein.

Der Feature Drop kommt Huckepack mit den Sicherheits-Patches für März. Mit dessen Veröffentlichung Google nach eigenen Angaben sofort beginnt. Bis das Update bei allen Nutzern ankommt, dürften indes einige Tage vergehen. (spo)