Google will zwei neue Rechenzentren mit erneuerbarer Energie betreiben

Google errichtet derzeit in Tennessee und im Norden Alabamas zwei neue Rechenzentren, die mit Solarstrom betrieben werden sollen. Dafür will der Suchmaschinenbetreiber in den kommenden Jahren den Strom von einigen neuen Solarfarmen abnehmen, die mit ihren 1,6 Millionen Solarpanel zusammen eine Leistung von 413 Megawatt liefern sollen, wie Google mitteilt. Eine entsprechende Abmachung hat das Unternehmen mit der Tennessee Valley Authority (TVA) geschlossen.

Die zwei größten Solarfarmen in Hollywood, Alabama und Yum Yum, Tennessee sollen jeweils 150 Megawatt liefern, teilt Google weiter mit. Es seien die größten Solarfarmen, die jemals für das Unternehmen errichtet werden. Sie sollen dazu beitragen, dass die neuen Rechenzentren vom ersten Tag an mit erneuerbarer Energie laufen.

Viel Geld für erneuerbare Energie

Mit den neuen Rechenzentren will Google seine Absicht unterstreichen, künftig in allen seinen Rechenzentren komplett und "rund um die Uhr" auf erneuerbare Energie zu setzen. Das Unternehmen habe 30 langfristige Verträge mit entsprechenden Stromversorgern geschlossen, die eine Gesamtinvestition von 5 Milliarden US-Dollar umfassen. In Dänemark baut Google zurzeit ein Rechenzentrum, dessen Energiebedarf komplett mit CO 2 -neutralem Strom gedeckt werden soll.

Google bezeichnete sich im vergangenen Jahr als weltweit größter Abnehmer von sauberer Energie. Die Versorgung von jedem einzelnen Standort mit erneuerbaren Energien sei bedingt durch die Infrastruktur vor Ort nicht möglich. Der Strom aus Wind- und Solarenergie werde zu einem anderen Zeitpunkt an einem anderen Ort produziert. Google will für die verbrauchte Energie aus anderen Quellen die gleiche Menge sauberer Energie ins Stromnetz einspeisen. (anw)