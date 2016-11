In der zweiten Runde seiner Digital News Initiative will der Konzern 24 Millionen Euro an Projekte in Europa ausschütten.

Google will aus seinem Innovationsfonds für Medien in der zweiten Runde 24 Millionen Euro an 124 Projekte aus ganz Europa ausschütten. Das hat das Unternehmen am Donnerstag in Berlin angekündigt. 22 der geförderten Projekte stammen aus Deutschland, vier aus Österreich und zwei aus der Schweiz.

150 Millionen Euro im Topf

Zu den Gewinnern gehören das gemeinnützige Recherchezentrum Correctiv, RP Digital der Rheinischen Post, Spiegel online, der Schwäbische Verlag sowie der Berliner Tagesspiegel. Sie alle erhalten Fördergelder von jeweils über 300.000 Euro. Weitere mittlere und kleinere Förderungen entfallen auf die Wirtschaftswoche, die Berliner Morgenpost, die taz, die Heilbronner Stimme oder auch die Deutsche Welle.

Googles Aktion ist Teil der "Digital News Initiative" (DNI), für die der Internetkonzern insgesamt einen Fördertopf von 150 Millionen Euro eingerichtet hatte. Aus Deutschland beteiligen sich derzeit rund 38 Verlage, Rundfunksender und Medienprojekte an der DNI; Heise Medien ist auch dabei.

In Österreich sind Projekte des Kurier, der Agentur UserNewsNet, von Futurezone sowie Russmedia gefördert worden. In der Schweiz werden Projekte von AZ Zeitungen und Le Temps (Ringier) unterstützt.

Faktenchecks für Nachrichten

Google kündigte außerdem an, auf den Seiten von Google News in Deutschland noch in dieser Woche ein zusätzliches Label für "Faktenchecks" freizuschalten. Dabei werden Anwender bei bestimmten Nachrichtenthemen auf Hintergrundartikel hingewiesen, die die Faktenlage zu aktuellen Themen überprüfen. Von den Medien in Deutschland beginnen zunächst die Redaktionen der Frankfurter Allgemeinen und von Correctiv ihre Berichte mit Metadaten so zu kennzeichnen, dass die Algorithmen von Google diese als "Faktenchecks" erkennen können. Google überprüft dabei nicht selbst die Fakten.

Ähnliche Labels gibt es in Google News bereits für lokalen Kontext, Meinungsartikel oder Satire. In den USA und Großbritannien hatte vor einigen Monaten begonnen, "Fact Checks" als solche auszuweisen. Dort haben inzwischen fast 30 Angebote das entsprechende Label bei Google News integriert. (dpa) / (anw)