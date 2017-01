(Bild: Google)

Geräte mit Android TV sollen in Zukunft auf Zuruf Filme starten und Fragen beantworten können.

Google hat im Rahmen der CES die "baldige Verfügbarkeit" von Google Assistant für Smart TVs mit Android TV angekündigt – allerdings nur für den US-Markt. Der Assistent soll für alle Geräte Android mit Android 6.0 Marshmallow oder Android 7.0 Nougat verfügbar gemacht werden.

Als Beispiele nennt Google AirTV Player, Sharp Aquos, Sony Bravia und Xiaomi Mi Box. nVidia hatte für seine TV- und Spielekonsole Shield TV ebenfalls die Unterstützung des Assistenten angekündigt.



Ungefähr so soll sich der Assistent in das smarte TV einbetten.

Unterhaltung und Alltag

Der Assistent soll auf Zuruf zum Beispiel Filme wiedergeben ("Play Stranger Things on Netflix") oder nach Inhalten suchen können ("Search YouTube for Jimmy Kimmel"). Auch das Standardrepertoire des Assistenten soll die Smart-TV-Variante beherrschen. Google nennt als Beispiel die Anfrage "How long will it take to get to work".

Das Unternehmen hat zudem angekündigt, während der CES noch weitere Kooperationen mit Partnern bekanntzugeben, die den Assistenten in ihre Produkte einbetten. Namentlich nannte Google bereits Daimler und Hyundai.

Digitale Assistenten überall

Mit den CES-Ankündigungen setzt Google seine Expansionsstrategie für seinen Assistenten fort. Der Assistent war zunächst nur im Messenger Allo, für die eigenen Pixel-Smartphones und den – ebenfalls von Google stammenden – smarten Lautsprecher Home verfügbar. Im Dezember hatte Google seinen Assistenten, bislang ein geschlossenes System, für Erweiterungen von Drittanbietern geöffnet. Die CES-Ankündigungen läuten nun einen neuen Schritt ein: Auch andere Unternehmen können Googles Assistenten in ihre Produkte einbauen.

Google rennt beim Thema "smarter Heim-Assistent" dem Konkurrenten Amazon hinterher, der seine Assistentin Alexa bereits viel früher am Markt und zudem von vornherein als offenes System konzipiert hatte. Auf der CES gibt es auch wieder eine Reihe von Ankündigungen im Zusammenhang mit Alexa. Der Automobil-Dienstleister Inrix etwa will Alexa in OpenCar integrieren, seine Plattform für Apps im vernetzten Auto. (jo)